İzmir'de farklı tekniklerin kullanıldığı ebru sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ebru sanatçısı Gülcan Ulu ve 9 öğrencisinin 79 eserden oluşan 'Tesir' adlı sergisi, İzmir Kültürpark Pakistan Pavyonu'nda açıldı. Sergide geleneksel ve modern tekniklerle hazırlanan eserler 8 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanına sahip ebru sanatçısı Gülcan Ulu ve 9 öğrencisinin hazırladığı ebru sergisi, İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültürpark'taki Pakistan Pavyonu'nda açılan "Tesir" adlı sergide, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar farklı aşamalardaki öğrencilerin aylar süren çalışmaları sonucu ortaya çıkan 79 eseri yer alıyor.

Sergide geleneksel battal ebrunun yanı sıra kolaj, soyut, çiçekli ve dalgalı ebru gibi pek çok teknikle hazırlanan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ebru sanatçısı Gülcan Ulu, yaptığı açıklamada, uzun ve yoğun bir çalışma sürecinin ardından eserleri izleyicilerle buluşturduklarını belirtti.

Sergide her öğrencinin kendinden esintiler taşıyan eserleri bulunduğunu aktaran Ulu, şunları kaydetti:

"Aramızda çok farklı karakterlerde öğrenciler olduğu için her birinin ilgi alanına göre çalışmalar yürüttük. Çinli öğrencimizle Çin yazısı kullanarak kenar süslemelerini ebruyla yaptığımız eserler ortaya çıkardık. Seramikçi öğrencimizle de seramikleri ebruya batırarak farklı denemeler gerçekleştirdik. Kim hangi alanda daha iyiyse ebruda onu kullandık."

Öğrencilerden Sinem Alkan ise ebru sanatıyla uzun yıllar önce tanıştığını ancak 3 yıl önce Ulu ile çalışmaya başladığında bu sanatı profesyonel anlamda kavradığını ve seramiğin üzerine ebru sanatını uygulayarak sıra dışı bir teknik denediğini aktardı.

Sergi, 8 Haziran Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
