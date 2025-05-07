Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

İzmir'de Çocuk Şarkıları Yarışması Finali Gerçekleşti

İzmir'de Çocuk Şarkıları Yarışması Finali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olten Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 'Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması'nın final konseri İzmir'de yapıldı. 80 bestecinin katıldığı yarışmada en iyi eserler ödüllendirildi.

Olten Sanat Vakfınca, Türkiye'deki çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek ve yeni yeteneklere olanak sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması"nın final konseri İzmir'de gerçekleşti.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde çeşitli illerden 80 bestecinin toplamda 110 eserle başvuru yaptığı yarışmada ön eleme sonrası seçilen en iyi 8 eser, çocuk koroları tarafından seslendirildi.

Jüri çocuk korosu ve izleyicilerin oylarıyla birinciliği söz ve müziği Cantekin Kafalı'ya ait "Merakım Çok" adlı eser kazandı. Söz ve müziği Mahmut Sözer'e ait "Bana Bir Koyun Çizer misin?" adlı eser ikinci, söz ve müziği Buket Tanaydın Aygen'e ait "Gökkuşağı" adlı eser de üçüncü oldu.

Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.