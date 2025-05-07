İzmir'de Çocuk Şarkıları Yarışması Finali Gerçekleşti

Olten Sanat Vakfınca, Türkiye'deki çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek ve yeni yeteneklere olanak sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması"nın final konseri İzmir'de gerçekleşti.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde çeşitli illerden 80 bestecinin toplamda 110 eserle başvuru yaptığı yarışmada ön eleme sonrası seçilen en iyi 8 eser, çocuk koroları tarafından seslendirildi.

Jüri çocuk korosu ve izleyicilerin oylarıyla birinciliği söz ve müziği Cantekin Kafalı'ya ait "Merakım Çok" adlı eser kazandı. Söz ve müziği Mahmut Sözer'e ait "Bana Bir Koyun Çizer misin?" adlı eser ikinci, söz ve müziği Buket Tanaydın Aygen'e ait "Gökkuşağı" adlı eser de üçüncü oldu.

Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.