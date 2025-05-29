İzmir'de Çevre Haftası Töreni ve Sergileri Düzenlendi

İzmir'de Çevre Haftası Töreni ve Sergileri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Çevre Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende çevre kirliliğine karşı mücadele vurgulandı. Yargı ve kamu kurumları çevre koruma adına önemli adımlar atıldığını belirtti. Denetimlerde 145 işletmeye ceza kesildiği açıklandı. Etkinlikte plastik kirliliği ile mücadele temalı sergiler de yer aldı.

İzmir'de Çevre Haftası dolayısıyla tören düzenlendi, sergiler açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yargı camiası olarak çevreye verilen zarara karşı kararlılıkla mücadele etmeyi anayasal bir yükümlülük olarak gördükleri belirtti.

Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu kurduklarını anlatan Yeldan, "Kamu kurumları olarak çevreyle uyumlu politikalar geliştirmek ve doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmak yalnızca görevimiz değil, geleceğe karşı vicdani sorumluluğumuzdur." dedi.

Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe de çevre kirliliğine karşı risklere dikkati çekerek, geçmiş nesillerden devralınan bu mirasın korunup çocuklara aktarmanın bilincinde olmak gerektiğini ifade etti.

"2025'te 145 işletmeye ceza"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Aytaç Yalçınkaya ise çevre kirliliğinde en büyük tehdidin plastik kirliliği olduğunu söyledi.

Çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve desteklediklerini anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Denetim faaliyetlerimize de aralıksız devam ediyoruz. 2025 yılının ilk 5 ayında 1817 denetim yaparak kurallara uymayan 145 işletmeye, 135 milyon lira cezai işlem uygulamış bulunmaktayız. Ancak unutulmamalıdır ki bu çabaların kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için, toplumun kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve tüm kesimlerin ortak katkısıyla mümkündür."

Konuşmaların ardından çevre kirliliğini önlemek için çalışmalar yürüten kurumlara teşekkür belgesi verildi.

Daha sonra "Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliğiyle Mücadele" etkinliği çerçevesinde meydanda "İzmir Körfezi'nde Hayalet Ağlar", "Atıktan Sanata Dönüşüm", "Sucul Canlılar" ve "Yaşayan Elbiseler" sergileri açıldı. Ayrıca deniz temizliğinde çıkarılan aralarında skuter, bebek arabası, araç lastiği gibi eşyaların da olduğu atıklar sergilendi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Kültür Sanat
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak ismi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not yapıştırdı

Öfkelenen esnaf aracın üzerine 3 farklı dilde not bıraktı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum

Taraftarın sevgilisi Galatasaray'a veda etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.