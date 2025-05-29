İzmir'de Çevre Haftası Töreni ve Sergileri Düzenlendi

İzmir'de Çevre Haftası dolayısıyla tören düzenlendi, sergiler açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yargı camiası olarak çevreye verilen zarara karşı kararlılıkla mücadele etmeyi anayasal bir yükümlülük olarak gördükleri belirtti.

Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu kurduklarını anlatan Yeldan, "Kamu kurumları olarak çevreyle uyumlu politikalar geliştirmek ve doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmak yalnızca görevimiz değil, geleceğe karşı vicdani sorumluluğumuzdur." dedi.

Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe de çevre kirliliğine karşı risklere dikkati çekerek, geçmiş nesillerden devralınan bu mirasın korunup çocuklara aktarmanın bilincinde olmak gerektiğini ifade etti.

"2025'te 145 işletmeye ceza"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Aytaç Yalçınkaya ise çevre kirliliğinde en büyük tehdidin plastik kirliliği olduğunu söyledi.

Çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve desteklediklerini anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Denetim faaliyetlerimize de aralıksız devam ediyoruz. 2025 yılının ilk 5 ayında 1817 denetim yaparak kurallara uymayan 145 işletmeye, 135 milyon lira cezai işlem uygulamış bulunmaktayız. Ancak unutulmamalıdır ki bu çabaların kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için, toplumun kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve tüm kesimlerin ortak katkısıyla mümkündür."

Konuşmaların ardından çevre kirliliğini önlemek için çalışmalar yürüten kurumlara teşekkür belgesi verildi.

Daha sonra "Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliğiyle Mücadele" etkinliği çerçevesinde meydanda "İzmir Körfezi'nde Hayalet Ağlar", "Atıktan Sanata Dönüşüm", "Sucul Canlılar" ve "Yaşayan Elbiseler" sergileri açıldı. Ayrıca deniz temizliğinde çıkarılan aralarında skuter, bebek arabası, araç lastiği gibi eşyaların da olduğu atıklar sergilendi.