İzmir'de 5-11 Mayıs'ta Kültür Sanat Etkinlikleri Dolu Dolu Geçiyor
İzmir'de 5-11 Mayıs tarihleri arasında tiyatro oyunları, konserler, atölye çalışmaları ve sergilerle dolu bir kültür sanat etkinlikleri programı gerçekleştirilecek. İzmir Devlet Tiyatrosu ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği etkinliklerin yanı sıra, çeşitli sanat sergileri ve festival de düzenlenecek.
İzmir'de 5-11 Mayıs'ta tiyatrodan konsere, atölyeden sergiye birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.
İzmir Devlet Tiyatrosu, 6-10 Mayıs'ta Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Ben Feuerbach", Konak Sahnesi'nde "Münasebetsiz", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Majestik" oyunlarını sahneleyecek.
Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde 8 Mayıs'ta "İkinci Caddenin Mahkumu", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 11 Mayıs'ta "Kral Olmak İstemeyen Aslan", Konak Fuaye Sahnesi'nde 11 Mayıs'ta "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" tiyatroseverlerle buluşacak.
İzmir Devlet Opera ve Balesi, 5 Mayıs'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Viyana Valsleri", 6 Mayıs'ta Elhamra Sahnesi'nde "Türk Operaları", 9 Mayıs'ta Elhamra Sahnesi'nde "Nefes Kentet" konserlerini, 7 Mayıs'ta "Dansın Ritmi" balesini sanatseverlerle buluşturacak.
İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 8 Mayıs'ta Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Koklasam Saçlarını" konseri verecek.
İzmir Kültür Sanat Fabrikası sanatçı buluşmaları programı kapsamında 5 Mayıs'ta İranlı tezhip sanatçısı Darya Novin'in "Modern Tezhip", minyatür sanatçısı Ayşe Keskin Uysal'ın "Minyatür", 7 Mayıs'ta çini sanatçısı Özlem Emine Çağlar'ın "Çini" söyleşileri yapılacak, 8 Mayıs'ta "Çizim ve İllüstrasyon" atölyesi düzenlenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs'ta Kültürpark Lozan Kapısı'nda hıdırellez şenliği, 8 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İZBB Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası "Kalemin İzinde Ezgiler" konseri gerçekleştirecek.
8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs'ta sinemaseverleri İzmir'de bir araya getirecek. "Göründüğü Gibi Değil" sloganıyla düzenlenecek festivalde, 30 ülkeden seçilen 94 film, Institut français İzmir, İzmir Sanat, Casa Italia'da izleyiciyle buluşacak.
Kentte 5-10 Mayıs'ta İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda küratörlüğünü İhsan Çelikdemir'in üstlendiği "Geleneksel Türk Sanatları" sergisi, 9-23 Mayıs'ta Funda Aytuğ Kavvasoğlu'nun "Sevgi Her Yerde" resim sergisi, 5-14 Mayıs'ta Tarihi Bıçakçı Han'da "Emekle Şekillenen Eller Sanatla Buluşan Zihinler" sergisi sanatseverlerle buluşacak.