İzmir'de 5-11 Mayıs'ta Kültür Sanat Etkinlikleri Dolu Dolu Geçiyor

İzmir'de 5-11 Mayıs'ta tiyatrodan konsere, atölyeden sergiye birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 6-10 Mayıs'ta Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Ben Feuerbach", Konak Sahnesi'nde "Münasebetsiz", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Majestik" oyunlarını sahneleyecek.

Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde 8 Mayıs'ta "İkinci Caddenin Mahkumu", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 11 Mayıs'ta "Kral Olmak İstemeyen Aslan", Konak Fuaye Sahnesi'nde 11 Mayıs'ta "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 5 Mayıs'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Viyana Valsleri", 6 Mayıs'ta Elhamra Sahnesi'nde "Türk Operaları", 9 Mayıs'ta Elhamra Sahnesi'nde "Nefes Kentet" konserlerini, 7 Mayıs'ta "Dansın Ritmi" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 8 Mayıs'ta Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Koklasam Saçlarını" konseri verecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası sanatçı buluşmaları programı kapsamında 5 Mayıs'ta İranlı tezhip sanatçısı Darya Novin'in "Modern Tezhip", minyatür sanatçısı Ayşe Keskin Uysal'ın "Minyatür", 7 Mayıs'ta çini sanatçısı Özlem Emine Çağlar'ın "Çini" söyleşileri yapılacak, 8 Mayıs'ta "Çizim ve İllüstrasyon" atölyesi düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs'ta Kültürpark Lozan Kapısı'nda hıdırellez şenliği, 8 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İZBB Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası "Kalemin İzinde Ezgiler" konseri gerçekleştirecek.

8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs'ta sinemaseverleri İzmir'de bir araya getirecek. "Göründüğü Gibi Değil" sloganıyla düzenlenecek festivalde, 30 ülkeden seçilen 94 film, Institut français İzmir, İzmir Sanat, Casa Italia'da izleyiciyle buluşacak.

Kentte 5-10 Mayıs'ta İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda küratörlüğünü İhsan Çelikdemir'in üstlendiği "Geleneksel Türk Sanatları" sergisi, 9-23 Mayıs'ta Funda Aytuğ Kavvasoğlu'nun "Sevgi Her Yerde" resim sergisi, 5-14 Mayıs'ta Tarihi Bıçakçı Han'da "Emekle Şekillenen Eller Sanatla Buluşan Zihinler" sergisi sanatseverlerle buluşacak.