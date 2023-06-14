İtalya'da düzenlenen piyano yarışmasında birincilik kazanan Efe Öksüz

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Öksüz, henüz 8 yaşındayken babasının kendisine aldığı mini orgla müziğe başladı. Bir süre sonra org çalmayı bırakan Öksüz, 2020'de Covid-19 pandemisi sırasında tekrar çalmaya başladı. Babası Tahsin Öksüz, oğlunun yeteneğini fark edip, elektronik piyano aldı. Tahsin Öksüz oğlunun piyano ve şan eğitimi alması için eğitmen Esra Yüce ile tanıştırdı. 1 yıllık eğitimin ardından Efe Öksüz, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen uluslararası '11. İnternational Music Competition For Youth Dinu Lipatti' adlı yarışmaya katıldı. Kendi yaş ve kategorisinde 180 piyanistle yarışan Efe Öksüz, 1'incilik kazandı.

Efe'nin hocası Esra Yüce ise "Efe çok yetenekli. Ekstrem bir yetenek. Uluslararası bir müzik yarışmasından birincilikle döndü. Bizi de çok mutlu etti; gururlandırdı. Biz yarışmaya, disiplinli çalıştık. Haftada 3 kez buluştuğumuzu bilirim. Kısa zamanda büyük bir repertuvar hazırladık. Efe gerçekten de çok yetenekli bir öğrenci. Yani onu eğer 8 yaşındayken tanısaydım, kendisi Fazıl Say kadar yetenekli bir müzisyen olabilirdi. Ama yine de bunun için geç olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.