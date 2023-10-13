İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen 37 parçalık kültür varlıkları Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen 37 parçalık kültür varlığı, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. İsviçre'den Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen çoğunluğu Urartu dönemine ait 37 parçalık tarihi eser, Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Bakanlık yetkililerince teslim alınan eserler, polis eşliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı. Müzeye getirilen eserler, ekiplerce teslim alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen 37 parçalık kültür varlığı, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.
İsviçre'den Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen çoğunluğu Urartu dönemine ait 37 parçalık tarihi eser, Esenboğa Havalimanı'na getirildi.
Bakanlık yetkililerince teslim alınan eserler, polis eşliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı.
Müzeye getirilen eserler, ekiplerce teslim alındı.