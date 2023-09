İstanbul Ticaret Odası'ndan 'Lalezar' sergisi

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda, 80 çini sanat eserinin yer aldığı 'Lalezar' sergisi açıldı. Rüstem Paşa Cami çinilerinde yer alan lale detaylarını ziyaretçilerle buluşturan sergi, 14-30 Eylül arasında ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilecek.

Eminönü'nde bulunan İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda 'Lalezar' sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve sanatçı Gülüzar Çevik de katıldı. Mimar Sinan'ın eserlerinden biri olan Rüstem Paşa Camii'nde yer alan lale figürlerinden yola çıkılarak hazırlanan 80 farklı çini sanat eseri, sergide ziyaretçilerle buluşuyor. Sergide yer alan el emeği eserler 14-30 Eylül arasında ücretsiz bir şekilde görülebilecek. Sanatçı Gülüzar Çevik, Rüstem Paşa Camii'ndeki tez çalışmasıyla, lale ve karanfil figürlerini inceleyerek eserleri ortaya çıkardığını belirtirken, eser isimlerinin büyük bir kısmının ise Lale Devri'nde farklı çeşitlerdeki lalelere verilen isimlerden ilham alınarak konulduğunu aktardı.

"HÜNKAR KASRI ÇİNİLERE YABANCI DEĞİL"

Hünkar Kasrı ile ilgili de bilgi veren İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, "Aslına uygun sergiler yapıyoruz, geleneksel sanatlarımızı sergilemeye çalışıyoruz. Bugün de çini sanatlarından birini sergiledik, Gülüzar Hanım'ın çok güzel bir sergisiyle beraberiz. Daha önce hat, tezhip ve suluboya ile ilgili de sergilerimiz vardı onlardan da çok etkilenmiştik ama bugün farklı bir konseptle birlikteyiz. Tabi Hünkar Kasrı'na baktığınız zaman çinilere hiç yabancı değil, çinilerin asıl örnekleri Yeni Cami ve Hünkar Kasrı'nda çok var. Bunlarla birlikte genç sanatçılarımız bu tür sergilerine biz burada önem veriyoruz. Bunların yaşatılması, ortaya çıkarılması lazım. İTO kültür ve sanata bir çok yönden destek verirken, sanatçıya da farklı bir yönden destek verilmesini düşünüyor. Sanatlar yaşatılırken geleceğe de bunların aktarılması gerekiyor. Burada kendimiz üstlendiğimiz, görev biçtiğimiz bir yönümüz de var." dedi.

"RÜSTEM PAŞA CAMİ ARTIK 41 DEĞİL 66 LALESİYLE ÜNLÜ OLSUN"

Sanatçı Gülüzar Çevik, "Şu an gezdiğiniz sergi Rüstem Paşa Camii'nin lalelerinden oluşuyor. Rüstem Paşa Cami 41 lalesiyle ünlü, bilinen dünyada tanınan bir cami, hatta çalınan çinileriyle de ön plandaydı. İçinde bir tez konusu buldum, caminin lale ve karanfilleriyle alakalı. Camide 41 lale sayacağımı tahmin ederken karşıma farklı laleler çıktı. 66 rakamı, ebced hesabına göre Allah Lafzı'yla denk geliyor. Bu benim tüylerimi diken diken etti, çok önemli, nakkaşın tasarım lalerinden her bir karonun Allah'ı zikrettiğini gösteriyor. Bunları sanatseverler ve Geleneksel Türk Sanatları öğrencileriyle ve çağdaş sanatçılarla da buluşturmak istedim. Hepsini tek tek karo haline getirdim. Buradaki karoda ise 66 lalenin tamamı söz konusu. Rüstem Paşa Camii'nde olan her eser burada yer alıyor. Rüstem Paşa artık 41 değil 66 lalesiyle ünlü olsun istiyorum. Türkiye ve yurtdışında sanatseverlerle buluşturmak istiyorum. Daha önce Gürcistan'a 33 parçasını götürmüştük. Yurt dışındaki sanatseverlere de ilham kaynağı olabilmek amacıyla yurt dışına da götürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.