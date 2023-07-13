İstanbul Ticaret Odası'nda Geleneksel Sanatlar Sergisi

"Geleneksel Sanatlar" sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, İTO'nun kadim sanatları desteklemeyi görev edindiğine işaret etti.

Geleneksel sanatçıları bir araya getirerek böyle bir sergi yapmanın önemine değinen Develioğlu, "Bu sergimizi açmak bizim için gurur verici. Tüm sanatçılarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Geleneksel sanatlarımızı yaşatmak ve unutturmamak İTO'nun bir şiarı diye düşünüyoruz. Bunu bu tarihi mekan içerisinde yapmanın da gururunu hep beraber yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan tezhip sanatçısı Hülya Gudu, sergide geleneksel sanat alanındaki eserin yer aldığına dikkati çekerek, "Birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen bir sergi. Eser anlamında yoğun bir sergi. Özellikle yoğun olmasını istedik." dedi.

Serginin yapıldığı yerin turistlerin çokça ziyaret ettiği alanlardan biri olduğunu vurgulayan Gudu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yabancı turistlere kadim sanatlarımızı göstermek arzusundayız. O yüzden de geleneksel sanatlarımızın her çeşidini sergimize koyduk. Geleneksel sanatlarımıza olan ilgiden de oldukça memnunuz. İTO'nun bize sunduğu imkan için de teşekkür ediyoruz."

Açılışa sanatçıların yanı sıra İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Münir Üstün ve Bahadır Yaşık da katıldı.

Sergide, Fuat Başar, Alpaslan Babaoğlu, Hacer Alper, Neşe Efe, Yüksel Hafi, Sinan Balt, Tevfik Kalp, Mahmut Peşteli ve Osman Duran gibi usta sanatçıların eserleri yer alıyor.