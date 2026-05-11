Trabzon'da "Mumyalar" tiyatro oyunu sahnelendi

Trabzon'da 'Mumyalar' tiyatro oyunu sahnelendi
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Mumyalar' adlı oyunu, 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Trabzon'da sanatseverlerle buluştu. Oyun, kadın cinayetleri, iş kazaları ve şiddet olayları gibi toplumsal konuları ele alıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Mumyalar" oyunu Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, rejisör koltuğunda Ali Atilla Şendil'in oturduğu oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Dilek Kaplan ve ışık tasarımını Halit Akgül'ün yaptığı oyunda, Ersin Yenar, Nışan Şirinyan ve Ahmet Onğulu rol aldı.

Tek perdelik oyunda, kadın cinayetleri, iş kazaları, şiddet olayları gibi konular ele alınıyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunun ardından sanatçıları tebrik etti, oyunculara festival plaketi sundu.

Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar
