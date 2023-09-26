İstanbul'dan gelen illüzyon sanatçısı Tatvan'da çocuklara gösteri yaptı

İstanbul'dan gelen illüzyon sanatçısı Filiz Kömüş ve beraberindekiler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde çocuklara yönelik jonglör, heykel, palyaço ve illüzyon gösterisi yaptı.

Tatvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, oyunlar oynadı, gösterilerle eğlenceli anlar yaşadı.

Kömüş, gösteri yapmak için ilçeye geldiğini söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Kömüş, "Çocukları seviyorum. Onları güldürmek ve eğlendirmek beni de mutlu ediyor. Mavi Düşler Sirk Topluluğu üyelerinden Servet Akbulak ve Orhan Danışman aracılığıyla Tatvan'a geldik. 6 kişilik ekibimizle buradaki çocuklar için jonglör, heykel, palyaço ve illüzyon gösterileri yaptık. 3 seans şeklinde gerçekleştirdiğimiz gösterilerimize katılan çocuklar çok mutlu oldular." diye konuştu.