Esenler Belediyesi, İstanbul'u konu alan Türk İslam eserleri sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide geleneksel ve modern sanatlar buluşuyor ve İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen gala ile açılış yapılacak.

Esenler Belediyesi, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul'u konu alan "İstanbul'dan Esenler Türk İslam Eserleri Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.

Toplam 18 sanatçının 43 eserinden oluşan serginin, galası boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen tekne turuyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan serginin küratörü Kader Peker, sergide geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturduklarını belirterek, "Eserlere detaylıca bakıldığında geleneksel sanatlara hakim ama modernize edildiği için farklı bir tat, farklı bir keyif veren eserlerle karşılaşıyoruz. Sergimiz galası İstanbul Boğazı'nda yapılmasıyla da özel bir yeri var. Çok değerli sanatçıların yer aldığı sergimizin 17 Kasım'daki açılışına da herkesi bekliyoruz." dedi.

Ebru sanatçısı Fatih Yeşil ise gala programına Türk İslam eserlerini İstanbul'un en güzel yerinde sergileme fikriyle yola çıktıklarını ifade ederek, "Eserler İstanbul Boğazı'nda bir başka güzel görünüyor. Burada serginin bir kısmı bulunuyor tabii. İstanbul, Türk İslam Eserleri konusunda dünyanın başkentidir. Biz de boğazda insanlara esenlikler vermesi niyetiyle 'İstanbul'dan Esenler' ismiyle sergimizi oluşturduk." diye konuştu.

Ebru, hat, tezhip ve minyatür dallarında eserlerin yer aldığı sergi, İstanbul'u farklı bakış açıları sunuyor.

Sergi sanatçıları arasında Aleyna Gençal, Cemali Gündoğdu, Elif Bayrakçı, Fatih Yeşil, Ferhat Yasin Dilman, Gökçenur Yeşil, Hadi Kerkuki, Handan Uçan, Hanifi Dursun, Hatice Kübra Kocabıyık, Hatice Ünal, İsmail Tirkeş, Kasım Kara, Merve Erdoğan, Sadrettin Özçimi, Selma Kalkan, Seyit Ahmet Bursalı ve Yasin Urhan yer alıyor.

Camileri, sarayları, tarihi surları ve eşsiz siluetiyle kültür ve sanatın başkenti İstanbul'u konu alan "İstanbul'dan Esenler Türk İslam Eserleri Sergisi", 17 Kasım'da Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde açılacak.