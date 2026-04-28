İstanbul'da 'Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği' düzenlendi

İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği" açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Oyun oynayan bir nesil, hem sokaktaki hem de dijital karanlıktaki tehlikelerden de korunmuş olacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen çocukların katılımıyla "Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, halk oyunları gösterisinin ardından tanıtım filmi ve bayrak gösterisiyle başladı. Açılış programının ardından, katılımcı ülkelere ait yöresel çadırların önünde geleneksel oyunlar oynandı ve kültürel tanıtımlar yapıldı. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'dan çocuklar, öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin bir araya geldiği şenlikte, farklı ülkelerden gelen çocuklar kendi geleneksel oyunlarını sergileyerek kültürel etkileşimde bulundu. Şenlik kapsamındaki etkinliklerin 30 Nisan'a kadar süreceği bildirildi.

'OYUNLAR ÇOCUĞUMUZUN İNŞASI İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİDİR'

Açılış programında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği ismindeki oyun kavramı bizim eğitim tasavvurumuzda basit bir eğlence aracı değildir. Türkiye Yüzyılı Maarif modelimizde eğitim anlayışımızda modelin merkezinde yer alan eğilimlerden bir tanesi de oyun severliktir. Çünkü çocuk, doğuştan yaratılışı itibariyle hayata oyunla başlar, çocuğun en önemli işi oyundur ve onu şekillendiren de oyundur. Bu nedenle geleneğimizin üzerinde şekillenen oyunlar çocuğumuzun inşası içinde çok önemlidir" dedi.

'OYUN OYNAYAN BİR NESİL, HEM SOKAKTAKİ HEM DE DİJİTAL KARANLIKTAKİ TEHLİKELERDEN DE KORUNMUŞ OLACAKTIR'

Yelkenci, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler eğitimi sadece dört duvar arasında sıkışmış bir bilgi aktarımı serüveninden sürecinden ibaret görmüyoruz. Çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı hatırlatmak onları dijital yalnızlıktan, dijital karanlıklardan kurtarıp akranlarıyla sosyalleşmelerini sağlamak bu inşanın en temel taşlarından biridir. Öyle bir nesil ki kökleriyle bağlarını sağlam kurmuş şartlarının farkında olan ve çağın imkanlarından istifade etmesini bilen fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek maarif modelimizde önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı hatırlatmak onları dijital yalnızlıktan kurtarmak sadece dijital tehlikelere karşı tedbir almakla olacak bir mesele değildir. Tam tersine hayatı bütün yönleriyle üç yüz altmış derece, çocukları bütün gelişim yönleriyle ele alarak o gelişim yönlerine hizmet etmekle sağlanacak bir şeydir. Oyun oynayan bir nesil, hem sokaktaki hem de dijital karanlıktaki tehlikelerden de korunmuş olacaktır" diye konuştu.

Kırgızistan'ı temsil ederek şenliğe katıldıkları için gurur duyduklarını söyleyen Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Nurzida Kasymova, Türk dünyası oyunlarının sadece oyun değil kültür, diller ve arkadaş bulmak için çok büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Türkmenistan heyetiyle birlikte şenliğe katılan Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Alamyşowa Oguljahan Bayramowna ise etkinliğe katıldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyleyerek sıcak bir karşılamayla ağırlandıklarını ifade etti. Türki Cumhuriyetlerinin oyunlarını tanımak ve tanıtmak için, milli miras ve tatlarını sergilemek ve ikram etmek için geldiklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı