İstanbul'da Geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali Kutlandı

Bu yıl 22 Haziran'a denk gelecek geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da kutlandı. Perşembe günü Okan Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü tarafından organize edilen kutlamada, yapışkan pirinç harcının bambu ya da kamış yapraklarına piramit şeklinde sarıldığı Zongzi tadımı, Çin kaligrafisi sergileri ve geleneksel Çin çayı seremonisi gibi etkinlikler yer aldı.

Bu yıl 22 Haziran'a denk gelecek geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da kutlandı.

Perşembe günü Okan Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü tarafından organize edilen kutlamada, yapışkan pirinç harcının bambu ya da kamış yapraklarına piramit şeklinde sarıldığı Zongzi tadımı, Çin kaligrafisi sergileri ve geleneksel Çin çayı seremonisi gibi etkinlikler yer aldı.

Ejderha Teknesi Festivali, vatanseverliği ve klasik şiire katkılarıyla bilinen ünlü Çinli şair Qu Yuan'ın (yaklaşık M.Ö. 340-278) anısına Çin ay takviminin beşinci ayının beşinci gününde kutlanıyor.

Etkinlikte konuşan Çin'in İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian, Çin'in en kadim festivallerinden birini kutladıkları için katılımcılara teşekkür etti.

Çin ve Türkiye'nin kültürler arası işbirliğine büyük önem verdiğini belirten Wu, festivalin birlik ve dayanışma sergilemek için önemli bir vesile olduğunu dile getirdi.

Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güliz Mugan, üniversitedeki Konfüçyüs Enstitüsü'nün halka açık etkinliklerle Çin kültürünü Türkler arasında tanıtmaya çalıştığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)