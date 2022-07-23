KFAR KAMA - İsrail'in Çerkes köyünde Kafkas dans gösterisi

Osmanlı Devleti tarafından tarihi Filistin topraklarına yerleştirilen ve bugün İsrail'in sınırları içende yer alan Çerkez Kfar Kama köyünde düzenlenen Çerkez festivalinde Kafkas dans gösterisi gerçekleştirildi.

İsrail'in kuzeyinde Çerkezlerin yaşadığı Kfar Kama köyünde iki günlük bir Çerkez kültür festivali gerçekleştirildi. Festivalin ikinci gününde, Kafkas yerel dansları sergilendi.

Ankara Çerkes Derneği'nden Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu, yaklaşık 30 dansçısıyla festivalde sahne aldı. Dans topluluğuna Ankara'dan gelen Badin müzik grubu eşlik etti. Kfar Kama Köyünden yaklaşık 10 kişilik Tipsa Kafkas dans grubu da festivalde sahneye çıktı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nden temsilciler de izleyiciler arasında yer aldı.

Kfar Kama Belediyesi Eğitim Kurumları Müdürü Şevki Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl temmuzda bu festivalin gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl dans, müzik grubunun ve bazı davetlilerin Türkiye'den geldiğini söyledi.

Festival kapsamında bir yerel ürünler pazarı kurulduğunu anlatan Ercan, bugün de Kafkas dansları gösterisi yapıldığını paylaştı.

Kırım Savaşı sırasında Ruslar tarafından Kafkasya'dan sürülen Kfar Kama'daki Çerkezler, Osmanlı Devleti tarafından önce Selanik bölgesine, 1872'de de tarihi Filistin topraklarına yerleştirilmiş.

Osmanlı döneminde bölgede 10 Çerkez köyü varken, İsrail kurulduktan sonra buradaki Çerkezlerin büyük bölümünün göç etmesi sebebiyle bugün bu sayı 2'ye düşmüş.

O köylerden biri olan 900 haneli Kfar Kama'da 5 bine yakın Çerkez yaşıyor.

Osmanlı tarafından bölgeye yerleştirilen Kfar Kama halkı, köye gelmelerinden kısa bir süre sonra kendi camilerini inşa etmiş.

İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen cami geçen yılların ardından restore edilse de minberi ve üzerindeki Osmanlı bayrağı simgesi bugüne kadar korunmuş olması dikkati çekiyor.