Isparta'da Elma Hasat Festivali Coşkulu Bir Şekilde Son Buldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Elma Hasat Festivali' sona erdi. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi organizesi ile gerçekleşen festival Babasultan kavşağından başlayan kortej yürüyüşü ile başladı. Kale Meydanı'nda devam eden festival programına Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Osman Zabun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Oğuzlar Mehteran Takımı, Eğirdir Akademi Sanat Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi ve Şarkikaraağaç Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, Festivalimizin Isparta'mıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hasat festivalleri çiftçinin en sevinçli anlardır. Çiftçimizin 1 yıl gözbebeği gibi baktığı tarlasına meyve ağaçlarına geçimini sağlayacak bir ürün elde etme çabasında, elde ettiği bu ürün 1 yıl onun geçimini temin etmekte, aynı zamanda il ekonomisine ülke ekonomisine, ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır. Hasat mevsimi ülkenin her köşesinde şenlikler şeklinde düzenlenir, bu da hem halkın vatandaşlarımızın iştiraki ile kültür ve sanat gösterileri ile zuhur etmektedir. Bu yıl ikincisi, Eğirdir'imiz için güzel bir organizasyon oluyor. Eğirdir Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Turizm açısından da bu etkinlik önemli. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Eğirdir elmasının kalitesini, lezzetini tüm dünyaya tanıtsınlar. Eğirdir elması bugün dünyanın dört bir tarafında tanınan bir elma, hem lezzetiyle, hem kalitesiyle. Bugün Türkiye'nin ihraç ettiği iftihar ettiğimiz bir ürün. Buranın ikliminin de verdiği avantajlarla birlikte nefis bir tarım ürünü haline geliyor. Eğirdir elmasından yemeyen, elma yedim demesin. İnşallah kapalı siteme geçerek gölümüz için tasarruf sağlayacağız. Tarımla birlikte Eğirdir'imizin turizmden de istediği payı almasını arzu ediyoruz dedi. Vali Aydın Baruş ve protokol kurulan stantları gezerek bilgiler aldılar. Türk Halk Müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök gece sonunda sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti. Ankara halk oyunları gösterileri, Van yöresi halk dansları, 7 bölgeden halk dansları gösterisi, bayrak gösterisi ve havai fişek gösterileriyle gece tamamlandı.