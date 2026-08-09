İspanyol motosikletçiler Demirci'de mola verdi

İspanya'nın başkenti Madrid'den motosikletleriyle tura çıkan iki gezgin, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi'nde mola verdi.

"Monty Rides" Kulübünün üyesi 55 yaşındaki Jorge Fernandez ile 50 yaşındaki Ismael Marquez, ?21 Temmuz'da İspanya'dan başlayan yolculuklarında feribotla İtalya'ya, ardından da Yunanistan'a geçti.

İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giren motosikletçiler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek Çanakkale ve Uşak'ın ardından güneye doğru ilerledi. Yolculukları sırasında konaklayabilecekleri güvenli kamp alanlarını navigasyon üzerinden araştıran iki gezgin, Demirci'deki Sarıçayır'ı keşfetti.

?Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla dikkati çeken bölgede çadır kuran motosikletçiler, kamp yaptıkları süre boyunca yöre halkıyla da vakit geçirdi.

Karşılaştıkları misafirperverlikten etkilendiler

Türkiye'deki yolculuklarından memnun kalan Fernandez ve Marquez, karşılaştıkları misafirperverlikten etkilendi.

Fernandez, AA muhabirine seyahatleri boyunca çeşitli ülkelerden geçtiklerini ancak Türkiye'de gösterilen ilginin diğer bölgelerden ayrıldığını söyledi.

Sınır geçişlerinde su ikram edilmesinin Türkiye'de karşılaştıkları ilk örnek olduğunu belirten Fernandez, yol boyunca yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına şaşırdıklarını anlattı.

Türk mutfağını da deneyimlediklerini, yemeklerin lezzetinden oldukça etkilendiklerini ifade eden Fernandez, Türkiye'nin turlarındaki unutulmaz duraklardan olduğunu dile getirdi.

Türkiye rotasında tarihi ve turistik noktaları motosikletleriyle gezen Fernandez ile Marquez'in sonraki durağı Kapadokya olacak.

İki gezgin, Kapadokya'nın ardından İstanbul'a geçecek. Türkiye'den Bulgaristan'a giderek Avrupa üzerinden İspanya'ya dönmeyi planlayan motosikletçiler, böylece turlarının Türkiye etabını tamamlayacak.

Kaynak: AA