İsmet Değirmenci'nin 'Bul Beni' Sergisi Brieflyart Galeri'de Açıldı

Sanatında insan ve doğa ilişkisine odaklanan ressam İsmet Değirmenci'nin 'Bul Beni' başlıklı kişisel sergisi, Brieflyart Galeri'de ziyarete açıldı. Sergide, Değirmenci'nin Alain de Botton'ın 'Romantik Hareket' ve Nikos Temelis'in 'Arayış' kitabının sayfalarına çizdiği ada resimleri, kağıt üzerine çini mürekkebiyle yaptığı 'yalnızlık haritaları' resimleri ve pişmiş topraktan oluşan 'göç portreleri' başlıklı büst serisi yer alıyor. Sergi, 10 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Sanatında insan ve doğa ilişkisine odaklanan ressam İsmet Değirmenci'nin "Bul Beni" başlıklı kişisel sergisi, Brieflyart Galeri'de ziyarete açıldı.

Sergide, Değirmenci'nin Alain de Botton'ın "Romantik Hareket" ve Nikos Temelis'in "Arayış" kitabının sayfalarına çizdiği ada resimleri, kağıt üzerine çini mürekkebiyle yaptığı "yalnızlık haritaları" resimleri ve pişmiş topraktan oluşan "göç portreleri" başlıklı büst serisi yer alıyor.

Önceki sergilerinde olduğu gibi insanın yaşamsal döngüsü içinde hem kendisinin hem de bütünün parçalarıyla sürekli bir devinim içinde olduğu düşüncesine yoğunlaşan sanatçı, yeni malzemeler aracılığıyla doğada olma halini, doğayla uyumlu ve barışçıl bir deneyimi sanatseverlerle paylaşıyor.

Sergi, 10 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.