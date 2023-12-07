Çağdaş Türk resim sanatının öncü isimlerinden İsmail Acar, Kazakistan'da ilk sergisini açtı.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'da, ünlü Türk ressam Acar'ın eserlerinden oluşan "Memory" başlıklı sergisi açıldı.

Talan Gallery'de düzenlenen serginin açılış törenine Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, eşi Ahu Kapucu, Kazakistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, ülkelerin diplomatik misyon şefleri, ressamlar ve çok sayıda Kazak sanatsever katıldı.

İsmail Acar'ın 40 yağlı boya resminin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Ressam Acar, AA muhabirine, Kazakistan'daki sergisinin açılış töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eserleri hakkında bilgi veren Acar, "Ben kendi doğduğum topraklardan, coğrafyadan yola çıkarak yeni şeyler yapmaya çalışıyorum. Geleneksel olan temaları alıp onları yeniden yorumluyorum." dedi.

Söz konusu sergisine "Memory" adını verdiğini aktaran Acar, "Hepimiz aslında hafızamızı arıyoruz. Hem dünya hem biz Türk devletleri de hafızamızı arıyoruz. Dolayısıyla bu sergiye ortak değerleri ve belleği ifade eden eserlerimi getirdim." diye konuştu.

Acar, sergiye ziyaretçilerden yoğun ilgi olduğunu belirterek "Ziyaretçilerin ilgisi beni çok şaşırttı. Yakın hissettiğimiz ama çok tanımadığım bir coğrafyada resimlerimin bu kadar ilgiyle karşılanması çok hoşuma gitti." ifadesini kullandı.

Sergi, 15 Ocak'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.