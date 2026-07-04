Nilüferlerle kaplı Işıklı Gölü'nde turlar yaz boyunca sürecek

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde yaz mevsimiyle birlikte düzenlenen nilüfer turları yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki ilçede bulunan ve yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'nde haziran ayında açan beyaz nilüferler, ortamı görsel şölen haline getirdi.

Mayıs ayından itibaren başlayan tekne turlarına katılan ziyaretçiler, nilüferlerin oluşturduğu doğal manzara arasında gezinti yaparak bölgenin eşsiz güzelliklerini yakından görme fırsatı buluyor. Özellikle sabah saatlerinde gerçekleştirilen turlar, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Bölge turizmine katkı sağlayan nilüfer turlarının yaz sezonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Ziyaretçiler, gölde tekne gezisinin yanı sıra çevredeki doğal yaşamı gözlemleme ve yöresel lezzetleri tatma imkanı da buluyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Işıklı Gölü, nilüferlerin çiçek açtığı dönemde Denizli'nin önemli doğa turizmi destinasyonları arasında yer alıyor.

Ayrıca göl, pek çok kuş, balık ve bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

Göle kıyı olan mahallelerden düzenlenen tekne turlarına katılanlar, sazlıkların arasından ulaşılan nilüferlerin arasında kuş sesleri eşliğinde yaklaşık 1 saat gezinti yapıyor.

"Adeta cennetten bir bahçedeyiz sanki"

İsviçre'den gelen ve göldeki tura katılan Mehmet Deda, AA muhabirine, göldeki tura ilk kez katıldıklarını ve inanılmaz bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Deda, güzel bir ortamın olduğunu anlatarak "Nilüfer çiçekleri, kuşlar çok güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum. İsviçre'de de böyle yerler var ama bizim memleketimiz başka güzel. Adeta cennetten bir bahçedeyiz sanki." diye konuştu.

Tura katılan Enes Deda ise turu ve nilüfer çiçeklerini çok beğendiğini ve manzaranın fotoğraflardan daha güzel olduğunu dile getirdi.

Tekne kaptanı Süleyman Çetinkaya da misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek "Bu sene ilgi çok güzel. Yoğunluğumuz iyi. Hafta sonu tura katılmak için 4-5 saat bekleyen misafirlerimiz oluyor." dedi.

Gölde 30 yıldır tekne turu düzenleyen Mehmet Orhan ise turların gölde hızla devam ettiğini ve yaz sezonu boyunca devam etmesini beklediklerini anlattı.

Orhan, uzun zamandır yörenin tanıtılması için hem kaptanlık hem de rehberlik etmeye çalıştığını ifade ederek gelen misafirlerin mutlu ayrılması için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.