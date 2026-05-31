İshak Paşa Sarayı bayramda 25 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 25 bin 330 ziyaretçi ağırladı. UNESCO Geçici Listesi'ndeki saray, yoğun ilgi gördü.

Bayram tatilini bölgede geçiren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi yapıyı gezdi.

Yoğunluğun yaşandığı yerleşkede ziyaretçiler, fotoğraf çekip keyifli vakit geçirdi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, dünyanın ilk kalorifer sistemine sahip, tarihi ihtişamı, benzersiz mimarisi ve kültürel zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İshak Paşa Sarayı'nı, 9 günlük bayram tatili süresince 25 bin 330 kişi ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

