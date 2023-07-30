İrem Derici, Özkan Uğur'u Anma Konserinde Sahne Aldı

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış konserinde İrem Derici sahne aldı. Konserin bir bölümünde, yaşama veda eden sanatçı Özkan Uğur için sahne ışıkları kapatıldı. Binlerce dinleyicinin cep telefonu ışıklarıyla ortalığı aydınlattığı gecede hüzün ve duygu dolu anlar yaşandı.

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, İrem Derici kanseriyle başladı. Büyükçekmece Kent Meydanı'nda sevenleriyle buluşan İrem Derici, konserinin bir bölümünde, MFÖ grubunun hayatını kaybeden üyesi Özkan Uğur için sahne ışıkları kapattırdı. Bu sırada, Özkan Uğur için hazırlanan anma videosu yayınlandı. Sanatçının "Aynada" isimli şarkısına eşlik eden binlerce dinleyicinin cep telefonu ışıklarını açması, konser alanında hüzün dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

HASAN AKGÜN: ÇOK BÜYÜK, ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI

Özkan Uğur'un klibini sahnede İrem Derici ile birlikte izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uğur'un büyük bir sanatçı olduğunu ve MFÖ grubuyla birlikte Büyükçekmece'de de çok kez sahne aldığını hatırlatarak, "Özkan Uğur, çok büyük ve çok değerli bir sanatçıydı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.