İnsuyu Mağarası: Yaz Sıcaklarından Kaçış Noktası

Burdur'un önemli turizm merkezlerinden İnsuyu Mağarası, yaz aylarında serinlemek isteyen ziyaretçilerine doğal bir serinlik sunuyor.

Burdur-Antalya kara yolunda yer alan İnsuyu Mağarası, kalsit (Bileşiminde kalsiyum karbonat bulunan bir mineral) kristal doğal oluşumlarıyla Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkıyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta Sarpgüney Tepesi'nin kalkerli yamacında bulunan mağara 1952'de Dr. Temuçin Aygen'in yaptığı çalışmaların ardından 1966'da turizme açıldı.

Türkiye'nin turizme kazandırılan ilk mağaralarından olan İnsuyu Mağarası'nın bugün 600 metrelik bölümü ziyarete açık tutuluyor. Binlerce yılda oluşan sarkıt, dikit ve sütunları görme imkanı bulan ziyaretçiler aynı zamanda mağarada yer alan "Dilek Gölü" ve "Büyük Göl"ü geziyor.

Bilim insanlarının araştırmalarına göre, mağaranın kapalı bölümlerinde başka tatlı su gölleri daha bulunuyor. Ayrıca yapılan su altı dalışlarıyla 21 metre derinlikte 3 doğal tünel keşfedildi.

Yer altı yapısı ve güneş ışığının mağaraya ulaşamaması nedeniyle dışarıdaki sıcaklık içeriyi etkilemediği için yaz aylarında hava sıcaklığının 35 derecelerde seyrettiği Burdur'da mağara içi sıcaklık 14 derecelere kadar düşüyor.

"Büyük Göl ve diğer göllerde su kalmadı"

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçıbay, AA muhabirine, İnsuyu Mağarası'nda ilk çalışmaların 6 Mayıs 1931'de Mustafa Koçay ve arkadaşları tarafından Burdur'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatıldığını söyledi.

İnsuyu Mağarası'nda birçok göl bulunduğunu belirten Koçıbay, "Mağara, Büyük Göl'den sonra turizme kapalı olan alanda 10 kilometre uzunlukta devam ediyor ve Kızılin Mağarasıyla da bağlantılı olduğu tahmin edilmekte. İnsuyu Mağarası'nın turizme açılmasıyla buradan çıkan suyun şeker hastalığına iyi geldiği dilden dile dolaşmış ve Türkiye'de ve dünya çapında bu durum ün salmıştır." dedi.

İnsuyu Mağarası'nın gezilebilir alanının sonunda "Büyük Göl" olarak adlandırılan bölüm olduğunu belirten Koçıbay, buradaki bilimsel çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Mağara ilk açıldığında Büyük Göl'de su seviyesinin oldukça yüksek olduğunu, bu dönemde içerisinde botla gezinti yapılabildiğini ve bilimsel çalışmaların bot üzerinde gerçekleştiğini hatırlatan Koçıbay, yaşanan kuraklık nedeniyle Büyük Göl ve diğer göllerde artık su kalmadığını dile getirdi.

Mağaranın içinde sıcaklığın yaz aylarında 14-15 derece olduğunu anlatan Koçıbay, "Burdur'da hava sıcaklığı 35 dereceyi gösterirken şu anda içeride 14 dereceyi. Serinlemek isteyenleri, sıcaktan bunalan insanlarımızı İnsuyu Mağaramıza bekliyoruz." dedi.

Koçıbay, bu yıl mağarayı 49 bin 730 kişinin ziyaret ettiğini, en fazla ziyaretçinin ise 15 bin 730 ziyaretçi ile ağustos ayında geldiğini bildirdi.

"Mağarada üşüdük"

Antalya'dan mağarayı ziyarete gelen Ahmet Kocaemir ise mağaranın görülmeye değer olduğunu belirterek, içerideki serinlik ve ferahlığın kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

Ziyaretçi Tayfun Atay da Fethiye'den geldiğini dile getirerek, "Merak ettik ve burayı ziyaret etmek istedik. Biraz üşüdük. Gölü merak etmiştik ama göl dönem dönem kuruyormuş. Gelip görülmesi gereken yerlerden biri." diye konuştu.