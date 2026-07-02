İnönü Üniversitesi'nde Geleneksel Aşure İkramı Gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesinde Muharrem ayı dolayısıyla üniversite yönetimi ve şehrin kanaat önderlerinin katılımıyla geleneksel aşure ikramı gerçekleştirildi.

Programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ile Yaşar Kalkan, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Himmet Meşeli, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, dekanlar, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

"Şehrin tüm paydaşlarıyla bir aradayız"

İkram öncesi bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğine dikkat çeken Sağlam, "Muharrem ayı vesilesiyle bir araya geldiğimiz bugün, aşure ikramımızla birlik ve beraberliğimizi yeniden pekiştirdiğimize inanıyoruz. Üniversitemizde geleneksel hale gelen bu anlamlı etkinliği her yıl Muharrem ayında gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle şehrin bütün paydaşlarını bir araya getirip hem birlik ve beraberliğimizi yeniden anıyoruz hem de ortak acılarımız için yeniden hüzünleniyoruz ve bu acıların bir daha yaşanmaması adına dualarımızı ediyoruz. Bu vesileyle bugün, şehrimizin kanaat önderleri olan Alevi dedelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri ile akademisyenlerimizle bir araya geldik. Muharrem ayının manevi atmosferine yakışır bir birlik ve beraberlik içerisinde aşure ikramımızı gerçekleştirdik" dedi.

"Bugün eğlence değil, bir anma günüdür"

Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan da 10. Muharrem'in tarihsel önemine dikkat çekti. Konuşmasında Doğan, "10 Muharrem tarihsel köken olarak Aşura'dır ama 10 Muharrem'in bir özelliği daha var. O gün Hz. Hüseyin'in, Peygamberimizin torununun şehit edildiği gündür. Dolayısıyla bugün eğlence günü değil, bir anma günüdür" ifadelerini kullandı. Katılımcıları Ehl-i Beyt sevgisiyle selamlayan Doğan, "Dua edelim ki İslam alemi ve insanlık bir daha Kerbelalar yaşamasın" temennisinde bulundu.

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Himmet Meşeli'nin dua okumasının ardından rektör yardımcıları ve beraberindeki misafirler, aşure ikramında bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı