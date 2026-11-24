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İnönü Üniversitesince bu yıl 15'incisi düzenlenecek Uluslararası Kısa Film Festivali'nin tanıtımı yapıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, festivalin 1-3 Aralık'ta gerçekleştirilmesi için İnönü Üniversitesi ile Malatya Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, törende yaptığı konuşmada, salgın ve depremler nedeniyle festivale bir süre ara verildiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de uluslararası festivalin, kentin kültür ve sanat hayatı ile tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Malatya'nın ekonomik kalkınması için kente daha fazla ziyaretçi çekilmesi gerektiğini vurgulayan Er, festivalin bu açıdan önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Belediye olarak düzenledikleri Altın Kayısı Film Festivali'ne salgın ve depremler nedeniyle ara verdiklerini hatırlatan Er, süreç içerisinde festivali yeniden gerçekleştireceklerini kaydetti.

Festival Koordinatörü Doç. Dr. Ersin Aycan ise organizasyona 115 ülkeden 1328 filmle başvurulduğunu, ön eleme jürisinin değerlendirmesi sonucunda 40 filmin finale kaldığını bildirdi.

Festivalin "Ulusal Kurmaca", "Ulusal Belgesel", "Uluslararası Kurmaca" ve "Uluslararası Belgesel" olmak üzere 4 kategoride düzenleneceğini belirten Aycan, dereceye giren filmlerin ödüllerinin 3 Aralık'ta törenle verileceğini söyledi.

Programa, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA