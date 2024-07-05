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Bir malikaneden çalınan ve 7 yıl sonra otobüs durağında bulunan 16. yüzyıla ait tablo, 22,3 milyon dolara satıldı

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Ünlü İtalyan ressam Titian'ın 'The Rest on the Flight into Egypt' adlı eseri, 22 yıl sonra müzayedede rekor bir fiyata satıldı. 1502'de tamamlanan eser, Titian'ın müzayedede en yüksek fiyatla satılan eseri oldu. Eser, 1995'te çalındı ve yedi yıl sonra sanat dedektifi Charley Hill tarafından bulundu. Eserin değeri, zamanla neredeyse dört katına çıktı.

"The Rest on the Flight into Egypt", ünlü İtalyan ressam Titian'ın erken dönem eserlerinden biridir ve İsa, Meryem ve Yusuf'un Mısır'a sığınma yolculuğunu tasvir eder.

REKOR FİYATLA SATILDI

Müzayede evi Christie's, İngiliz bir sanat dedektifi tarafından bulunan eserin 22 yıl sonra Salı günü rekor bir fiyata satıldığını duyurdu. 1502 civarında tamamlanan tablo, müzayedede satılan en yüksek fiyatlı Titian eseri oldu.

Tablo, 1878 yılında 4. Bath Markisi tarafından satın alınmış ve bir asırdan fazla malikanenin duvarlarında asılı kalmıştı. Ancak 1995 yılında, "The Rest on the Flight into Egypt" adlı eser, iki başka resimle birlikte çalındı.

YEDİ YIL SONRA BİR OTOBÜS DURAĞINDA BULUNDU

Yedi yıl boyunca kayıp olan tablo, 2002'de ünlü sanat dedektifi Charley Hill tarafından bulundu. Hill, bir ihbarcı tarafından Londra'da bir otobüs durağında yaşlı bir adamın elinde bulunan tabloyu kurtardı. Hill, 2021 yılında vefat etti.

Değeri zamanla neredeyse dört katına çıkan tablo, kurtarılan tek ünlü eser değil. Paul McCartney, "Love Me Do" hitini kaydettiği bas gitarına 51 yıl sonra yeniden kavuştu.

İngiliz bir malikaneden çalınan ve 7 yıl sonra bir otobüs durağında bulunan 16. yüzyıla ait tablo, 22,3 milyon dolara satıldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Kültür Sanat

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