İnegöl Belediyesi Geleneksel Tiyatro Günleri Kırsal Mahallelerde Çocuklarla Buluştu

İnegöl Belediyesi'nin Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde düzenlediği Geleneksel Tiyatro Günleri 5 kırsal mahallede çocuklarla buluştu. Meddah, orta oyunu ve karagöz gösterileri ile İnegöllü minikler keyifli anlar yaşadı.

Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da şehrin kültür sanat hayatına yön verecek etkinlikler düzenleyen İnegöl Belediyesi, Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde Geleneksel Tiyatro Günleri çerçevesinde 5 gece süren bir turne gerçekleştirdi. Kırsal mahallelerde yaz akşamları meddah, orta oyunu ve karagöz gösterileri ile süslendi.

16 Ağustos Çarşamba akşamı Kulaca Mahallesinde gerçekleştirilen gösteriyle başlayan Geleneksel Tiyatro Günleri, ardından sırasıyla Çeltikçi, Ortaköy ve Deydinler Mahallelerinde devam etti. Geleneksel Tiyatro Günlerinin finali ise Pazar akşamı Küçükyenice Mahallesinde yapıldı. Her akşam farklı bir mahallede özellikle çocukların ilgiyle takip ettiği gösterilerde meddah, orta oyunu ve karagöz ile ilçe halkı keyifli anlar yaşadı. Kahkahalarla izlenen gösteriler, minik izleyicilerden tam not aldı. - BURSA