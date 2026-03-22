Isparta'daki İncesu Kültür Müzesi köyün geçmişini geleceğe taşıyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki İncesu köyünde kurulan İncesu Kültür Müzesi, köyün geçmişini ve Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini koruyarak gelecek nesillere aktarıyor. Müze, köylülerin bağışladığı eşyalarla zenginleşiyor ve ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Köylülerin evlerinden getirdiği eşyalarla oluşturulan müze, bulunduğu yol güzergahı sayesinde ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.

İncesu köyünde 2012'de sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan müze, Türkiye'deki köy müzesi örneklerinin ilkleri arasında gösteriliyor. Müzede eski tarım aletleri, el dokuması hasırlar, yöresel kıyafetler ve geçmişte yaşamış köylülere ait fotoğraflar başta olmak üzere yüzlerce parça sergileniyor.

İncesu Kültür Müzesi sorumlusu Bünyamin Seçme, AA muhabirine, müzede çok sayıda kültürel değerin yer aldığını söyledi.

Müzedeki eser sayısının her geçen gün arttığını belirten Seçme, "İnsanlar evlerinde artık kullanmadıkları ya da kendilerinden sonra sahip çıkacak kimse olmadığı için 'kaybolup gitmesin' diyerek eşyalarını müzeye getirip bırakıyor. Sarıklar, üç etekler gibi yöresel kıyafetler ve köylülerimizin biriktirdiği eski fotoğrafların aralarında bulunduğu çok değerli hatıralar burada sergileniyor." dedi.

Seçme, müzenin Türkiye'deki köy müzeleri arasında ilk örneklerden biri olduğunu ifade ederek, dışarıdan da ziyaretçilerin geldiğini dile getirdi.

Köy nüfusunun kış aylarında 160-180 civarında olduğunu anlatan Seçme, yaz aylarında öğretmenler ve üniversite öğrencilerinin köye gelmesiyle nüfusun 500-600'e kadar çıktığını, festivallerde ise ziyaretçi sayısının binleri bulabildiğini kaydetti.

Kültür müzelerinin geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu vurgulayan Seçme, "Müze sayesinde genç nesil ile yaşlı nesil bir araya geliyor. Buradaki ekipmanları özellikle gençlere ve çocuklara tanıtıyoruz. Kültürünü bilmeyen nesiller toplumdan kopabiliyor. Köy yaşamını özleyen birçok kişi buraya geldiğinde o özlemini bir nebze de olsa gideriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

