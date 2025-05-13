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İlker Yılmaz'ın 'Ateşin Gölgesi' Sergisi Adana'da Açıldı

İlker Yılmaz'ın 'Ateşin Gölgesi' Sergisi Adana'da Açıldı
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Adanalı seramik sanatçısı İlker Yılmaz'ın 21 eserinden oluşan 'Ateşin Gölgesi' sergisi, Adana Tabip Odası 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 16 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Adanalı seramik sanatçısı İlker Yılmaz'ın eserlerinden oluşan "Ateşin Gölgesi" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Yılmaz'ın 21 seramik eserinin görücüye çıktığı sergi, Adana Tabip Odası 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Serginin açılışına, Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz ve Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Melih Rahmi Akyol da katıldı.

Davetliler, inceledikleri eserler hakkında Yılmaz'dan bilgi aldı.

Sergi 16 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Kültür Sanat
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