İlçeyi güzelleştirmek isteyen gönüllüler bir oldu, mahalle sanat sokağına döndü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf yaşadığı ilçenin bazı noktalarının görüntüsünü güzelleştirmek için sosyal medyadan çağrıda bulundu. Gönüllü vatandaşlarında desteğiyle cadde, sokak ve okul duvarlarını yağlı boyalar ile boyayarak ilçe girişini sanat sokağına dönüştürdüler.

Kozan ilçesinde yaşayan esnaf Soner Özev, ilçenin bazı noktalarında bir dönüşüm hareketi başlatmak için sosyal medyadan gönüllülere çağrıda bulundu. Gönüllülerin desteğiyle gruplar halinde yaklaşık 1 aydır ilçedeki cadde, sokak ve okul duvarları kente uygun renk ve simgelerle boyayarak ilçeyi güzel bir görünüme kavuşturuyorlar.

"Bir kişi ile başladı onlarca kişi olduk"

Esnaf Soner Özev, ilçenin girişindeki büyük değişimin çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "Kozan'ın en eski mahallerinden biri Mahmutlu Mahallesi. Buralar çok kötüydü. Sosyal medyada aktif kullanıcıyım ve başka yerlerde görüyordum 'neden olmasın' dedim. Sosyal medyadan çağrı yaptım ve ilçemizde her sektörden gönüllüler boyaları ve fırçaları ile bu projeye destek verdiler. Kozan'a gelen Kozan tarihini, güzelliklerini görsün istedik. Onun için Kozan Kalesi ve insanların fotoğraf çekilebileceği alanlar oluşturduk. Kaldırımları, duvarları gönüllü arkadaşlar ile tamamlıyoruz. Bir kişi ile başladık her geçen gün artıyoruz ve Kozan'ı seven herkes destek veriyor" dedi.

Kozan'da resim öğretmeni olan Emre Yaman, Kozan'ın Anavarza, Kozan Kalesi gibi tarihi değerlerini Kozan girişinde resimlere yansıttıkları ifade ederek, "Ziyaretçilerin fotoğraf çekilebileceği hoş bir karşılama ile ilçeye güzel bir sokak ve duvar hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Gelen güzel görsün diye böyle güzel bir çalışmaya destek verdik"

Çalışmalara destek veren ev hanımı Mürvet Ufuk ise daha güzel bir Kozan için bu çağrıya kulak verdiğini kaydederek, "Eskiden harabe gibiydi gelen güzel görsün diye böyle güzel bir çalışmaya destek vermek istedik" dedi.