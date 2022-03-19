İklim krizinin çözümünde müziğin de kullanılması tartışılacak

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da haziranda 12'ncisi düzenlenecek Hisarlı Ahmet Sempozyumu'nda, çağın en büyük küresel sorunları arasında gösterilen iklim kriziyle mücadelede müziğin kullanılması konusu ele alınacak.

Birçok eseri derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen merhum Hisarlı Ahmet'in anılacağı sempozyum, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 9-12 Haziran'da yurt içi ve dışından akademisyenler ile sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

"Müzik ve İklim" ana başlığı altında düzenlenecek sempozyumda, küresel iklim krizine dikkati çekmekte ve bunun çözümünde müziğin de kullanılması konuşulacak.

Organizasyonda "Çöp ve sanat", "Karbon ayak izi ve sanat", "Sanatta sürdürülebilirlik", "Politik çevre ve müzik", "Şarkı ve müzikte doğal afetler", "Sürdürülebilirlik eğitimi ve müzik", "Müzikte doğa sesleri", "Küresel sorunlar ve müzik", "Göç ve müzisyenler" gibi 39 alt konu tartışılacak.

"Müzik sadece eğlence değil sanat ve bilim alanıdır"

Sempozyumun Bilim Kurulu Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, AA muhabirine, küresel iklim kriziyle mücadelede sanatçıların yapabileceği birçok şeyin olduğunu söyledi.

Geçen yıl yürütme komitesi üyesi olduğu 11. Hisarlı Ahmet Sempozyumu'nda, 2022'deki etkinliğin başlığının ne olacağı konusunda görüşlerin alındığını aktaran Tüzün, şöyle devam etti:

"Müzik ve iklim konusunun olması gerektiğini söyledim. O dönemde müzik ve iklim herkese çok zıt konular gibi göründü. Bu yıl Hisarlı Ahmet Sempozyumu ' Müzik ve İklim' başlığıyla düzenlenecek. Türkiye'de ilk kez böyle bir şey yapılacak. Müzik sadece eğlence değil sanat ve bilim alanıdır. Sempozyumun konusuna karar verdikten sonra orman yangınları başladı. Bu trajediyi yaşamak beni üzdü. İklim değişikliği çok acil bir konu ve zaman kaybediyoruz."

Sanatçılar ve besteciler için ilham verici unsurlar

Tüzün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındaki bilgilerden faydalanarak, yaptığı araştırmalar sonucu alt konu başlıklarını hazırladığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'a kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tüzün, şunları kaydetti:

"Bakanlıkça Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda müzik ve iklim konusunda sunum oldu. Bundan dolayı çok mutlu oldum. İklim, doğa, çiçek, güneş ve mevsimler, sanatçılar ile besteciler için her zaman ilham verici olmuştur. Doğa ilişkisiyle eserler yapan en az 50 sanatçı buldum. Doğa ve iklimin, besteciler ile sanatçıları çok etkilediği belli oluyor. Geçmişte doğa ve insan ilişkisi çok daha güçlüydü. Bunu unuttuk. Doğa ile insan ilişkisini yeniden güçlendirmemiz gerekiyor. Müzik, geçmişe dönmek ve mesajları vermek konusunda çok başarılı bir kavram."

Tüzün, 21. yüzyıldaki kriz dünyasında çözümlerin disiplinler arası iş birliğiyle mümkün olduğunu, iklim ve müziğin bu konuda çok önemli bir örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi.