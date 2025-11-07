Haberler

İki Dünya Bir Dilek fragman izle: İki Dünya Bir Dilek filminin fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filminden ilk fragman izleyiciyle buluştu. Duygusal hikayesi ve etkileyici görüntüleriyle dikkat çeken film, romantik drama severleri şimdiden heyecanlandırdı. Peki, İki Dünya Bir Dilek fragman izle: İki Dünya Bir Dilek filminin fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

Hande Erçel ve Metin Akdülger'i bir araya getiren İki Dünya Bir Dilek filminin fragmanı yayınlandı. Romantik ve duygusal sahneleriyle öne çıkan fragman, izleyicilere filmden ilk ipuçlarını veriyor. Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak yapımın fragmanı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İki Dünya Bir Dilek filmi, 25 Kasım 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Prime Video tarafından yayınlanacak yapım, romantik ve duygusal hikayesiyle yılın en çok beklenen yerli filmlerinden biri olarak öne çıkıyor. Platform, filmi "yılın en dokunaklı aşk hikayesi" olarak tanımlarken, hem oyuncu kadrosu hem de senaryo detaylarıyla büyük merak uyandırıyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Elçin Muslu'nun kaleme aldığı ve Ketche'nin yönettiği film, farklı dünyalardan gelen iki insanın kaderle örülü hikayesini anlatıyor.

Filmde, Metin Akdülger'in canlandırdığı arkeolog Can ve Hande Erçel'in hayat verdiği avukat Bilge, 1998 yılbaşı gecesinde sağlık sorunları nedeniyle aynı hastanede yolları kesişen iki çocuk olarak karşımıza çıkıyor.

Henüz kısa süren bu tanışma, yıllar sonra hayatlarının en önemli dönüm noktalarından birine dönüşüyor. Aradan geçen yıllarda Bilge, başarı dolu bir kariyere sahip bir avukat olurken; Can, arkeoloji alanında önemli bir keşfe imza atıyor. Ancak kader, onların yollarını yeniden kesiştiriyor.

Bu karşılaşma, geçmişin masumiyetini ve geleceğin zorluklarını harmanlayan duygusal bir yolculuğa dönüşüyor. Film, zaman, tesadüf ve sevginin sınırlarını sorgulayan bir aşk hikayesi sunuyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Film, Amazon Prime Video platformunda izleyicilerle buluşacak. Dijital platformun yerli yapımlara verdiği önemin bir göstergesi olarak dikkat çeken İki Dünya Bir Dilek, global çapta da yayınlanarak Türk sinemasının duygusal gücünü uluslararası izleyicilere taşıyacak.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımın başrollerinde Hande Erçel ve Metin Akdülger yer alıyor. Filmin geniş ve güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca:

  • Hüseyin Avni Danyal
  • İdil Fırat
  • Serkan Tınmaz
  • Nazlıcan Demir
  • Eylül Su Sapan
  • Rami Narin
  • Didem İnselel
  • Erdal Bilingen
  • İpek Erdem

gibi deneyimli ve sevilen isimler bulunuyor.

Bu etkileyici kadro, hem duygusal derinliği hem de görsel atmosferiyle dikkat çeken filmi izleyiciye güçlü bir sinema deneyimi sunmak üzere bir araya getiriyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Kültür Sanat
