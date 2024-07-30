Üye Girişi
Haberler

Iğdır Üniversitesi'nden tarihi ve kültürel magnetler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Üniversitesi Seramik Atölyesi'nde üretilen magnetler, kentin sembollerini temsil ediyor ve gelir bilimsel çalışmalarda kullanılıyor.

Iğdır Üniversitesinde kurulan atölyede, kenti simgeleyen semboller magnete dönüştürülüp satışa sunulurken elde edilen gelir bilimsel çalışmalarda kullanılıyor.

Üniversitenin Seramik Atölyesinde, alçı ile seramikten kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla birbirinden farklı figürde hediyelik magnet üretiliyor.

Başta Ağrı Dağı, leylek, kayısı ve al elma olmak üzere birçok simgenin işlendiği magnetler, beğeni topluyor.

Yapılan magnetler hem kurumun sosyal medya adreslerinden hem de etkinliklerde kurulan stantlar ve anlaşmalı iş yerlerinde satışa sunuluyor.

Atölye sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Elçin Telli Ateş, AA muhabirine, üretilen ürünlerin ilgi çektiğini ve günlük üretime devam ettiklerini söyledi.

Ürünlerin emek ve zaman istediğini anlatan Ateş, "Fırından çıkan ürünlerimizi seramik boyalarımızla dekorluyoruz. Bütün aşamalardan sonra sırlama oluyor. Sırlamada da yaklaşık olarak 10-11 saat kadar fırın pişirimi gerçekleşiyor, 1000 derecede oluyor bu pişirim. Ağır bir şekilde soğumaya bırakıyoruz. Bütün aşamaların bitmesi yaklaşık olarak 20 günümüzü alıyor ve sırlı, parlak minik bir magnetimiz oluyor." dedi.

Üniversitede 5 yıldır seramik ürettiklerini, bu yıl da Iğdır'a özgü ürünler hazırladıklarını dile getiren Telli, "Kayısı, elma, leylek, Ağrı Dağı'nın bulunduğu magnetler ürettik. Iğdır'ın turizm potansiyeline katkı sağlamak istedik, bu nedenle üretimlerimize devam ediyoruz. Seramik magnetlerimizin yanı sıra alçıları da var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Iğdır Üniversitesi Iğdır Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bakmadan Geçme

2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title