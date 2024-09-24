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İddialı Komedi Filmi Hükümet Bey 20 Eylül'de vizyona giriyor!

İddialı Komedi Filmi Hükümet Bey 20 Eylül'de vizyona giriyor!
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Yapımcılığını Oktay Türkan'ın, yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım'ın üstlendiği Hükümet Bey filmi, 20 Eylül 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluşuyor. Film, tarihi dokusu ve eşsiz güzellikleriyle ünlü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çekildi. Şanlıurfa'nın renklerini beyazperdeye taşıyan yapım, eğlenceli hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Hükümet Bey, ilk olarak 6 Ekim 2023'te vizyona gireceğini duyurmuştu. Ancak aynı tarihte Ata Demirer'in büyük bütçeli komedi filmi Bursa Bülbülü de yeniden vizyona girince, Fatih Yıldırım vizyon tarihini değiştirmek zorunda kaldı. Yıldırım, bu durumun sinema sektöründe büyük bütçeli filmlerin küçük yapımları zor durumda bıraktığını ifade ederek, "Bu durum sinema emekçilerine zarar veriyor ve sektörde tekelleşmeye yol açıyor" dedi.

FİLMİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Hükümet Bey, bir yönetmenin hayalini kurduğu korku filmini çekmek için çıktığı eğlenceli bir serüveni konu alıyor. Yönetmen Mehmet, senaryosunu yazdığı Cin Başka Peri Başka adlı filmi çekmek için Urfa Halfeti'ye gider. Film çekimleri sırasında bölgenin ileri gelenlerinden olan ve üç eşi bulunan Hükümet Bey, filmdeki oyunculardan Fadile'ye platonik bir aşk beslemeye başlar. Hükümet Bey, Fadile'yi dördüncü eşi yapmayı planlarken, kendisini komik ve beklenmedik olayların içinde bulur.

Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal gibi başarılı isimler yer alıyor.

İddialı Komedi Filmi Hükümet Bey 20 Eylül'de vizyona giriyor!

YAPIM EKİBİ

  • Yapım: Emircan Yapım
  • Yapımcı: Oktay Türkan
  • Yönetmen ve Senarist: Fatih Yıldırım
  • Görüntü Yönetmeni: Ferhat Özyurt

Hükümet Bey, renkli karakterleri ve mizahi yapısıyla 20 Eylül'de sinema salonlarında olacak.

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Kültür Sanat

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