İclal Aydın, 'Ama Değil, Rağmen' Gösterisiyle Türkiye Turnesine Çıkıyor

Ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın, tek perdelik müzikli gösterisi 'Ama Değil, Rağmen' ile sanatseverlerle buluşacak. Gösteri, sevgi, umut ve dayanışma temalarını işliyor. İlk gösterim 3 Kasım'da İzmir'de gerçekleşecek.

Yazar, oyuncu ve televizyon programcısı İclal Aydın, tek kişilik sahne performansıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Aydın'ın "Ama Değil, Rağmen" adını taşıyan tek perdelik müzikli gösterisi 3 Kasım'da İzmir İstinyeArt'ta seyirciyle buluşacak.

Türkiye turnesine çıkacak Aydın, İstanbul, Edirne, İzmir, Bursa, Çanakkale, Ankara ve Giresun'un aralarında olduğu birçok şehirde sahne alacak.

İclal Aydın, yaklaşık 70 dakika sürecek gösteride sevgi, umut ve insana dair mücadelelerde bir araya gelmenin mümkün olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

Gösterinin müziklerini Cenk Erdoğan, kostümleri ise Simay Bülbül hazırladı.

İclal Aydın'ın kaleme aldığı gösterinin biletlerine "www.biletinial.com"dan ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat
