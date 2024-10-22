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İbrahim Tatlıses, 'Şanlıurfa Müzik Şehri' Lansmanında

İbrahim Tatlıses, 'Şanlıurfa Müzik Şehri' Lansmanında
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin UNESCO 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması dolayısıyla 'Müzik Şehri' lansmanını 23 Ekim'de gerçekleştirecek. İbrahim Tatlıses, memleketine gelerek lansmanda yer alacak ve Şanlıurfa'nın müzik alanındaki önemine vurgu yaptı.

'ŞANLIURFA Müzik Şehri' lansmanı öncesinde kente gelen İbrahim Tatlıses, "Müzik denince akla Şanlıurfa gelir" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin 'müzik' alanında UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasının lansmanını 23 Ekim'de düzenleyecek. 'Şanlıurfa Müzik Şehri' lansmanı için memleketine gelen İbrahim Tatlıses'i, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar karşıladı. Mehmet Kasım Gülpınar, Tatlıses'i Şanlıurfa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Dünyanın parasını da harcasanız, İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa için yaptığı tanıtımı yapamazsınız" dedi. Tatlıses de uzun bir aradan sonra tekrar Şanlıurfa'ya geldiğini belirterek, "Başkanımızın davetinden dolayı çok gurur duydu, iftihar ettim. Müzik denince akla Şanlıurfa gelir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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