İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı "Heidegger'in Kulübesine Yolculuk" adlı eser, Türkiye Okur Ödülleri'nde felsefe kategorisinde "Yılın En İyi Kitabı" seçildi.

OKURLAR SEÇTİ

Okurların oylarıyla belirlenen bu ödül, felsefi literatüre olan ilginin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. İbrahim Kalın, kazandığı bu ödülle entelektüel birikimini ve düşünce dünyasındaki etkisini felsefe alanında da tescillemiş oldu.

