İBB'nin düzenlediği 'Sevgilim İstanbul' sergisi Mecidiyeköy Sanat'ta açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliğiyle düzenlenen 'Sevgilim İstanbul' sergisi, Mecidiyeköy Sanat'ta ziyarete açıldı. Sergide İstanbul'un başrolde olduğu 'Sevgilim İstanbul' fotoğraf yarışmasının seçkileri beğeniye sunuluyor. Sergi, ağustos sonuna kadar açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliğiyle düzenlenen "Sevgilim İstanbul" sergisi, Mecidiyeköy Sanat'ta ziyarete açıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, sergide İstanbul'un başrolde olduğu "Sevgilim İstanbul" fotoğraf yarışmasının seçkileri beğeniye sunuluyor.

Binlerce fotoğrafçının gözünden yansıyan İstanbul'un farklı halleri Coşkun Aral, Mustafa Seven, Ebru Ceylan, Mehmet Turgut ve Tolga Volkan Aslan tarafından değerlendirildi.

Bu değerlendirme sonunda genel ve sosyal medya kategorilerinde ödüllendirilen altı fotoğrafın da aralarında olduğu 52 fotoğrafın yer aldığı sergi, ağustos sonuna kadar açık olacak.

İBB'nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına, İBB Kültür sosyal medya hesapları ve "www.kultursanat.istanbul" adresinden ulaşılabilir.