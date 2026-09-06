Osmaniye Huzurevi Takımı Bocce Şampiyonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bu yıl 8'incisi Çanakkale'de düzenlenen "Türkiye 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi Şampiyona Finalleri"nde Osmaniye Huzurevi Takımı birinci oldu.

Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen final maçı, Türkiye'nin farklı illerindeki huzurevi sakinlerinin tören seremonisiyle başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, yarışma öncesi deneme atışı yaptı.

Osmaniye Huzurevi Takımı ile Fethiye Huzurevi Takımı'nın yer aldığı final karşılaşmasını protokol üyeleri ile Türkiye'nin farklı illerinden huzurevi sakinleri ilgiyle izledi.

Çekişmeli geçen final karşılaşması sonunda Osmaniye Huzurevi Takımı, Fethiye Huzurevi Takımı'nı 12-2 yendi.

Bakan Yardımcısı Çalışkan ve protokol üyelerince maç sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi.

Şampiyonada birinci olan takımın üyeleri, Erik Dalı türküsü eşliğinde oynayarak başarılarını kutladı.

Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de, spor salonundan konaklama tesislerine, huzurevlerinden yetiştirme yurtlarına kadar vatandaşların ihtiyaçlarının en yüksek seviyeye çıkarılmasının amaçlandığını ifade etti.

Hayat mücadelesinden daha etkin yarışmalara daha uygun koşullarda daha sağlıklı ortamlara ulaşmayı arzu ettiklerini dile getiren Çalışkan, "Bu sene Isparta'da Tazelenme Olimpiyatları'nı yaptık ama Osmaniye yoktu. Sordum niye yoktu? Uzak dediler. Bu sene o zaman ortada bir yerde yaparız Tazelenme Olimpiyatları'nı. Biz artık huzurevlerinin yoğun olduğu bir Tazelenme Olimpiyatları katılımı görmek istiyoruz. Dolayısıyla hepiniz iyi çalışın. İnşallah orada da yine sizleri yalnız bırakmadan böyle güzel ortamları sağlıkla, huzurla, neşeyle yaparız." dedi.

Final karşılaşmasını izleyenler arasında Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya da yer aldı.

Kaynak: AA