'Hürrem Sultan' Öğretmenler Akademisinde konuşuldu

Balıkesir Öğretmen Akademileri bünyesinde sürdürülen Biyografi Akademisi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen üçüncü oturumda, Osmanlı tarihinin en dikkat çekici isimlerinden Hürrem Sultan ele alındı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen Biyografi akademisinde, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı'nın sunumlarıyla Hürrem Sultan'ın hayatı, tarihi kimliği ve Osmanlı sarayındaki etkisi akademik bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Katılımcı öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği, Hürrem Sultan'ın yalnızca bir saray figürü olmanın ötesinde, siyasi ve diplomatik süreçlerde oynadığı rol detaylı biçimde ele alındı. Söyleşi, tarihi kişiliklerin çok boyutlu olarak anlaşılmasına katkı sağlarken katılımcılara farklı perspektifler sundu.

Program sonunda, değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı'ya teşekkür edilerek, öğretmenlerin mesleki ve entelektüel gelişimine katkı sunan Biyografi Akademisi etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
