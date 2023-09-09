Hülya Koçyiğit, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Üreten Kadınlar Festivali'nde Onur Konuğu Oldu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin onur konuğu olan Türk Sineması'nın usta ismi Hülya Koçyiğit, oldu. Festivalde kadınlarla bir araya gelen koçyiğit, onur konuğu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Öylesine güzel, muhteşem, göz nuru el emeği eserlerinizi sevginizi katarak ilmek ilmek işlemişsiniz. Emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nin açılış programına Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit onur konuğu olarak katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan'ın da katıldığı festivalin açılışında Hülya Koçyiğit, kadınlarla söyleşi yaptı. Koçyiğit böyle önemli bir festivale katılım sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtip, "Öylesine güzel, muhteşem, göz nuru el emeği eserlerinizi sevginizi katarak ilmek ilmek işlemişsiniz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Festivalimiz bereketli olsun" dedi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise tüm Türkiye'nin usta oyuncuya hayran olduğunu ifade edip, "Kadınlar bizim başımızın tacı. Sizlere fırsat vermemiz gerekiyor. Yolunuzu açık etmemiz gerekiyor. Sizler hem duygularınızla hem üretim yeteneğiniz ile bu şehri, bu ülkeyi çok ileriye götürdünüz. Bundan sonra da Allah'ım yolumuzu açık etsin. Hep birlikte daha güzele gidelim" diye konuştu.Konuşmaların ardından Koçyiğit salonu dolduran kadınlarla söyleşi yaptı. Programın sonunda 'Sev Kardeşim' adlı şarkıyı kadınlarla birlikte söyleyen Hülya Koçyiğit'e Başkan Zolan günün anısına üzerinde Denizli Horozu bulunan bir kaide hediye etti. Ardından Başkan Zolan, Koçyiğit ile kadınların açtığı el emeği göz nuru eserlerini sergilediği stantları gezdi.