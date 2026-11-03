Hükümlü ve tutukluların el emeği ürünleri Mardin’de sergileniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mardin'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye'nin farklı illerinden işyurdu müdürlüklerinin katıldığı fuarda, hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim programları kapsamında ürettiği yüzlerce ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda işyurdu müdürlüğünün katıldığı fuarda, hükümlü ve tutukluların atölyelerde mesleki eğitim programları kapsamında hazırladığı yüzlerce ürün sergileniyor. Yerli ve milli imkanlarla, kalite standartlarına uygun şekilde üretilen ürünler arasında gıda, tekstil, mobilya, hediyelik eşya ve el sanatları ürünleri bulunuyor.

Resmi açılış töreni 6 Kasım'da

Bugün ziyaretçilere kapılarını açan fuarın resmi açılış töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Fuar, 7 Kasım Cumartesi gününe kadar her gün 11.00-18.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına katkı sağlıyor

İşyurtları tarafından düzenlenen fuarlarla hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, üretim süreçlerine katılmaları ve tahliyelerinin ardından topluma yeniden kazandırılmaları hedefleniyor. Mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerinin rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlaması amaçlanırken, hükümlü ve tutukluların el emeğiyle hazırladığı ürünler de vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı