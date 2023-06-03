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Hollanda'da Van Gogh Müzesi'nin 50. Yılı Kutlandı

Hollanda'da Van Gogh Müzesi'nin 50. Yılı Kutlandı

Kültür Sanat Haberleri

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda bulunan Van Gogh Müzesi'nin 50. yıl dönümünü anısına kutlama etkinlerinde performans sergileyen sanatçılar, 2 Haziran 2023. Von Gogh Müzesi, 50. yıl dönümünü kutlamak ve Hollanda'nın en ünlü ve üretken sanatçılarından olan Vincent van Gogh'un mirası anısına bir dizi kutlama etkinliği düzenledi. Van Gogh Müzesi, Vincent van Gogh'un yaşam ve sanat eserleri anısına 2 Haziran 1973'te açıldı.

AMSTERDAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda bulunan Van Gogh Müzesi'nin 50. yıl dönümünü anısına kutlama etkinlerinde performans sergileyen sanatçılar, 2 Haziran 2023.

Von Gogh Müzesi, 50. yıl dönümünü kutlamak ve Hollanda'nın en ünlü ve üretken sanatçılarından olan Vincent van Gogh'un mirası anısına bir dizi kutlama etkinliği düzenledi.

Van Gogh Müzesi, Vincent van Gogh'un yaşam ve sanat eserleri anısına 2 Haziran 1973'te açıldı. (Fotoğraf: Wang Xiangjiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

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