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Türkiye'de klasik arkeoloji biliminin kurucularından, "Hocaların hocası" olarak anılan Ordinaryüs Prof. Dr. Ekrem Akurgal, İzmir'de düzenlenen konferansta bilimsel çalışmaları ve Anadolu arkeolojisine katkılarıyla anıldı.

Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi tarafından Yaşar Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ekrem Akurgal Anadolu Arkeolojisi Konferansı'nda Akurgal'ın bilimsel mirası ve arkeoloji alanındaki çalışmaları ele alındı.

Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı Serkan Doldur, konferanstaki konuşmasında, Akurgal'ı anmak ve bilimsel ile insani mirasına sahip çıkmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Anadolu'nun geçmişini araştırmaya ve arkeolog kuşakları yetiştirmeye ömrünü adamış bir bilim insanını andıklarını ifade eden Doldur, adları tek tek anılmayan tüm hocaları minnet ve şükranla hatırladıklarını kaydetti.

Doldur, Türkiye'de arkeoloji ve müzeciliğin kuşaklar boyunca verilen emeğin ürünü olduğunu aktararak, Osmanlı döneminde Müze-i Hümayun çevresinde gelişen birikim ile Osman Hamdi Bey'in çalışmalarının bu sürecin önemli durakları olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in devraldığı birikimi yeni kurumlar, bilimsel araştırmalar ve yetiştirdiği uzmanlarla geliştirdiğini ifade eden Doldur, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe ve arkeolojiye verdiği önemin bu gelişmeye yön verdiğini dile getirdi.

Doldur, Milli Mücadele devam ederken 1921'de Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 1927'de Ayavukla Kilisesi'nde İzmir Arkeoloji Müzesi kurulduğunu, 1935'te ise Türk Tarih Kurumu'nun Alacahöyük kazılarına başladığını anlattı.

Henüz Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde ülkenin içinde bulunduğu koşullara rağmen geçmişe ve tarihe önem verildiğine dikkati çeken Doldur, "Ülkenin geleceği kurulurken, geçmişini araştıracak kurumlara ve bilim insanlarına yatırım yapmayı ihmal etmemiş. Ekrem Akurgal ve onun kuşağı bu anlayışı büyüttü. Anadolu'nun uygarlık tarihindeki yerini dünyaya anlattı." ifadelerini kullandı.

"Anadolu'yu doğu ile batı arasındaki kültürel ilişkilerin merkezine yerleştirdi"

Yaşar Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ise buluşmanın bir ahde vefa etkinliği olduğunu belirterek, bazı bilim insanlarının yetiştirdikleri kuşaklar, değiştirdikleri düşünce biçimleri ve geride bıraktıkları kurumlarla yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Ekrem Akurgal'ın yaşam öyküsünün genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimsel kuruluş öyküsüyle paralellik taşıdığını ifade eden Gölcük, Akurgal'ın arkeolojiye yönelişinin öğrencilik yıllarında Türk Tarih Tezi'ne duyduğu ilgiyle başladığını anlattı.

Gölcük, Akurgal'ın Anadolu arkeolojisinin uluslararası bilim dünyasında tanınmasına öncülük ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekrem Akurgal'ı yalnızca önemli bir kazı başkanı ya da bir akademisyen olarak değerlendirmek, onun bilimsel mirasını eksik bırakacaktır. Çünkü Akurgal'ın arkeolojiye en önemli katkılarından biri Anadolu'yu doğu ile batı arasındaki kültürel ilişkilerin merkezine yerleştirmesidir."

Akurgal'ın özellikle erken Yunan sanatının oluşumunda Anadolu ve Yakın Doğu kültürlerinin etkilerini araştırdığını dile getiren Gölcük, Hitit, Fenike, Suriye ve Anadolu sanat geleneklerinin Ege dünyası üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalıştığını ifade etti.

Gölcük, Akurgal'ın bilimsel hayatındaki önemli eserlerinden "Doğu ve Batı"da, Yunan sanatının doğuşunu yalnızca Yunan dünyasının kendi iç gelişimiyle değil, Doğu uygarlıklarıyla kurulan ilişkiler üzerinden değerlendirdiğini belirterek, "Akurgal, Batı sanatının doğuşunu anlamak için yüzümüzü Anadolu'ya ve Doğu'ya çevirmemiz gerektiğini göstermiştir." dedi.

Etkinlikte Prof. Dr. Akın Ersoy'un moderatörlüğünde Prof. Dr. Recep Meriç'in katılımıyla bir oturum gerçekleştirildi.

Kaynak: AA