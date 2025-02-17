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Hisseli Harikalar Kumpanyası Samsun'da Sahnelendi

Hisseli Harikalar Kumpanyası Samsun'da Sahnelendi
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Haldun Dormen'in yazdığı ve Melih Kibar'ın müziğini bestelediği 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikalini kapalı gişe sahneledi. Müzikal, iki perdelik komik olayları konu alıyor ve sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikal, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde kapalı gişe sahnelendi.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstlendi.

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçısı, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin görev aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan iki perdelik müzikal, sanatseverlerden ilgi gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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