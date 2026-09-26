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Hisarcık'ta avcılar yeni av sezonu öncesi tavşan etli tirit hazırladı

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Hisarcık'ta avcılar yeni av sezonu öncesi tavşan etli tirit hazırladı
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Kütahya Hisarcık'ta avcılar, yeni av sezonu öncesinde geçen sezon avlanan tavşan etleriyle tirit hazırladı. Avcılar tiriti gençlerle yedi; Başkan Mehmet Özkan bunun kültürel gelenek olduğunu ve av sezonunun 28 Ekim'de başlayacağını söyledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde avcılar tarafından yıllardır sürdürülen tavşan etli tirit geleneği, yeni nesillere aktarılmaya devam ediyor. Avcılar, geçen av sezonunda avladıkları ve derin dondurucularda muhafaza ettikleri tavşan etleriyle tirit hazırlayarak birlikte yedi.

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü üyeleri, yeni av sezonu öncesinde geleneksel tavşan tiridi etkinliğinde bir araya geldi. Geçen av sezonunda avlanan ve derin dondurucularda saklanan tavşanların etleri haşlanarak küçük parçalara ayrıldı.

Hazırlanan kuru yufkalar tepsilere ufalanırken, üzerine tavşan eti yerleştirildi. Yemeğin üzerine tavşan etinin suyu, bol tereyağı ve sarımsak dökülerek geleneksel tirit hazırlandı. Avcılar, hazırladıkları yemeği gençlerle birlikte tüketirken, yemek sonrasında av hatıralarını paylaşarak sohbet etti.

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan, tavşan tiridinin yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir gelenek olduğunu belirtti.

Özkan, "Bu yıl bölgemizde av sezonu 28 Ekim tarihinde başlayacak. Avcı arkadaşlarla yeni av sezonu başlamadan önce geçen sezon içerisinde vurduğumuz ve derin dondurucularda muhafaza ettiğimiz tavşanları gençlerle birlikte kuru yufka tiridi yaparak tükettik. Tavşanın haşlanmış etini küçük parçalara ayırarak tepsilere ufaladığımız kuru yufkanın üzerine dizip, üzerine tavşan etinin suyunu, bol tereyağı ve sarımsak döktüğümüzde mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor" dedi.

Tavşan tiridi etkinliğinin avcılar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade eden Özkan, "Düzenlediğimiz tavşan tiridi etkinliği bir kültürdür. Yemekten sonra av muhabbeti yaparız. Amacımız, avcılarımız arasında birlik ve beraberliği pekiştiren bu etkinliği sürdürerek gelecek nesillere aktarmak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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