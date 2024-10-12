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Hindistanlı Ressam Shereen Abraham ve Kızı Niğde'de Sergi Açtı

Hindistanlı Ressam Shereen Abraham ve Kızı Niğde'de Sergi Açtı
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Hindistanlı ressam Shereen Abraham ile kızı Tia Mathew, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açtıkları sergiyle sanatseverlerle buluştu. Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, sanat etkinliklerinin şiddetin önlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Sergi, 7 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Hindistanlı ressam Shereen Abraham ile kızı Tia Mathew, Niğde'de sergi açtı.

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında, bu tür etkinliklerin kentin tanıtılmasında önemli olduğunu söyledi.

Çifcibaşı, "Sanatı sevdiğimiz ve iç içe olduğumuz sürede şiddetin de azaldığını göreceğiz. Son zamanlarda her türlü canlıya karşı bir şiddet sarmalı içerisindeyiz, bu şiddet sarmalından çıkmak için insanlarımız edebiyata, sanata, spora ve kültüre zaman ayırsa, kendi duygu ve düşüncelerini kimi kalemiyle, kimi fırçasıyla kimi de fotoğraf makinesiyle yansıtabilse, şiirin, şarkının, sözün ve resmin olduğu bir ortamda şiddetin olmayacağına inanıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Shereen Abraham ve kızı Tia Mathew de anne ve kız olarak sergi açma hayallerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcıların sergiyi gezdi.

Sergi, 7 gün ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat

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