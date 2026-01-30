Haberler

Eskişehir'de "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

Eskişehir'de 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi yapıldı
Güncelleme:
Gazze'de İsrail ateşi altında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi Eskişehir'de gerçekleştirildi. Vali Erdinç Yılmaz, filmdeki insanlık dramının gözler önüne serildiğini vurguladı.

Gazze'de İsrail ateşi altındaki bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan, "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) adlı filmin özel gösterimi Eskişehir'de gerçekleştirildi.

ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı filmin gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eskişehir Valiliğinin işbirliğinde, Tepebaşı ilçesindeki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda yapıldı.

Gösterimin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erdinç Yılmaz, Hind Rajab'ın Sesi'nin, Gazze'de yaşanılan insanlık dramını net bir şekilde gözler önüne serdiğini söyledi.

Bölgede insanlığın adeta bitme noktasına geldiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Orada 'Çocuk, kadın' demeden, nasıl bir katliamın gerçekleştiğini gördük ve yaşadık maalesef. İnsan olmaktan gerçekten utandığımız bir vahşeti yaşadık. Dileğimiz, bunların yaşanmaması. Bu çağda, bu katliamın, soykırımın yaşanması gerçekten üzücü."

Vali Yılmaz, filmin Gazze'deki vahşeti bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Bölgedeki olaylardan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Yılmaz, "İnsanlık adına çok üzücü. Dileğimiz, bunların olmaması. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin buradaki duruşu ve mücadelesi belli. İnsanlığın yok edildiği bu dramların yaşanmaması için devletimiz ve Türk milleti, mücadelesini hep verecektir." diye konuştu.

