Heykeltıraş Yıldız Özer, iklim krizine dikkat çekmek için buz bloklarında bitki sergisi açtı

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik Öğrencisi Yıldız Özer, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla buz bloklar içerisine çeşitli bitkiler yerleştirerek ekolojik farkındalık oluşturmak için bir sergi açtı. Özer, "Çeşitli bitki ve çiçeklerin buz kalıpların içerisine yerleştirilerek dondurulmasındaki amaç; nasıl ki çok eski zamanlarda oluşan buzulların içerisinde saklı kalmış zamana dair kalıntıların bizlere ışık tuttuğu gibi, bu buz kütlelerinin içerisindeki bitkiler de yok olmaları durumunda geleceğe bir bitki belgesi niteliği taşımakta" dedi.

Atatürk Üniversitesi kampüsündeki ve hava sıcaklığının 24 saat sıfırın altında 5 derece olduğu Atabuz Müzesi'nde buz bloklar içerisinde sergilenen 13 eser yer alıyor. Heykeltıraş Yıldız Özer, iklim krizine dikkat çekmek için buz bloklar içerisine çeşitli bitkiler yerleştirerek kendi deyimiyle 'ekolojik farkındalık' yaratmak istedi.

'BİTKİLERİN EKOSİSTEMDEKİ YERİ OLDUKÇA DEĞERLİDİR'

1960'lı yıllara dayanan ve o dönemde toplumda sanayi devrimi ile gelişen teknolojik ilerlemelerin yaratmış olduğu çevre tahribatının farkındalığının belirdiği bir dönemde sanatçıların da çevre sorunlarına eğildiğini kaydeden Özer, şöyle konuştu:

"Bu anlamda etkisini oldukça fazla yaşadığımız şu günlerde, küresel ısınmadan kaynaklı aşırı hava sıcaklıklarındaki artışa ek olarak, ormanların, sulak alanların, çayırların ve diğer doğal yaşam alanlarının tahribi veya dönüştürülmesi, birçok türün yok olmasına veya sayılarının azalmasına neden olmaktadır. Biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz etkiler yaratmamaktadır. Ekosistemlerdeki çeşitlilik, birbirinden farklı canlı ve cansız organizmaların yapısına bağlıdır. Ekosistemlerdeki bu çeşitlilik, ekolojilerin daha dayanıklı ve kalıcı olmasını sağlar. Bir ekosistemde bir türün yok olması veya ekosistemdeki dengenin zarar görmesi, diğer türler ve ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilere yol açar. Bu nedenle bitkiler, ekosistemlerin çeşitli yapısını oluşturan temel unsurlardır. Farklı bitki türleri, ekosistemlerin içinde genetik, tür ve ekosistem çeşitliliğini artırır. Bu çeşitlilik, ekosistemlerin daha esnek ve dayanıklı olmasını sağlar ve hareket değişikliklerine karşı daha iyi uyum sağlayabilirler. Ayrıca bitkiler, diğer canlı organizmalar için barınma ve yaşam alanı sağlarlar. Ormanlar, çayırlar, sulak alanlar gibi farklı bitki örtüleri, çeşitli birçok hayvan ve diğer organizmalar için uygun yaşam alanları oluşturur. Bitkilerin ekosistemde bu anlamda yeri oldukça değerlidir. Bitkilerin yok olması, ekolojik denge ve insan sağlığı için ciddi sonuçlar doğuran bir sorun olarak gözükmektedir."

BİTKİLERİ DONDURMANIN AMACI

Yaklaşık 4 ay süren bir çalışma sonucu oluşturulan serginin ana konusunun bitki çeşitliliğinin korunmasına dair bir farkındalık yaratmak olduğuna değinen Özer, "Sergi, Atatürk Üniversitesi çevresinde yetişen çeşitli bitki ve çiçeklerin buz kalıpların içerisine yerleştirilerek dondurulması ile oluşturulmuştur. Burada bu bitkilerin dondurulma amacı nasıl ki çok eski zamanlarda oluşan buzulların içerisinde saklı kalmış o zamana dair bazı kalıntıların bizlere ışık tuttuğu gibi, bu buz kütlelerinin içerisindeki bitkilerde yok olmaları durumunda geleceğe bir bitki belgesi niteliği taşımaktadır" dedi.

Özer; hava sıcaklığının en az sıfırın altında 5 derece olduğu salona girenlere üşümemeleri için mont da verdiklerini söyledi. .