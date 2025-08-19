Hemşire Aslıhan Sırkıntı'nın Fotoğraf Tutkusu

Adana'da yoğun bakım servisinde hemşirelik yapan 37 yaşındaki Aslıhan Sırkıntı, iş stresinden uzaklaşmak için boş vakitlerinde sokak sokak gezip binaları, insanları ve ilginç anları fotoğraflıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan Sırkıntı, çeşitli kentlerde görev yaptıktan sonra 2022'de Çukurova Devlet Hastanesine atandı.

Sırkıntı, üniversite yıllarında hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkta kendini geliştirmek için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nü bitirdi, çeşitli derneklerin eğitim çalışmalarına katıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde hemşirelik yapan evli ve 1 çocuk annesi Sırkıntı, boş vakitlerinde fotoğraf makinesiyle gezdiği sokaklarda gördüğü ilginç anları kaydediyor, tarihi binaları, hayvanları ve rızası olan insanları fotoğraflıyor.

"Sokakta çekim yapmaya koşarak gidiyorum"

Aslıhan Sırkıntı, AA muhabirine, fotoğraf çekmenin kendisine iyi geldiğini söyledi.

Mesleğinin stresli olduğunu dile getiren Sırkıntı, "İşte kapalı alanlarda uzun süre vakit geçiriyor, insanların acılı hallerine tanıklık ediyoruz. Bu insan olarak beni çok etkiliyor. Bazen makinemi alıp sokakta çekim yapmaya koşarak gidiyorum. Nöbetlerde yeri geliyor kayıplarımız oluyor, mücadele veriyoruz. Bunları aşabilmenin en güzel yolu fotoğraf çekmek." dedi.

Sırkıntı, fotoğraf çekmek için genelde sokakları tercih ettiğini belirterek, "Sokakta samimiyet, doğallık ve gerçeklik var. Bu yüzden sokaklarda insan hallerini fotoğraflamayı tercih ediyorum." diye konuştu.

Fotoğraf makinesini yanından ayırmamaya çalıştığını anlatan Sırkıntı, şunları kaydetti:

"Çevremdeki insanlar 'Fotoğrafçılığa nasıl vakit ayırıyorsun? diyorlar. Aslında vakit ayırmıyorum, o vakti sağlıyorum, yaratıyorum. Yeri geliyor dinlenmemden feragat ediyorum, günlük işlerim aksıyor ama bir yerde bir hikaye varsa onun peşine gidiyorum. Makinemi ne zaman yanıma almayı unutsam güzel fotoğrafları kaçırmış oluyorum. O yüzden de yanımdan ayırmamaya çalışıyorum."