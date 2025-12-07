Haberler

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı
Güncelleme:
Konya'da Hazreti Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası anma törenlerinde 'Huzur Vakti' yürüyüşü gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol üyeleri etkinliklere katıldı.

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Huzur Vakti" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Valisi İbrahim Akın, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, merkez ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından "Dua merasimi" yapıldı.

Protokol üyeleriyle vatandaşlar, daha sonra Mevlana Caddesi'nden Mevlana Müzesi'ne "Huzur Vakti" temasıyla yürüdü.

Mevlana Müzesi'nde Hazreti Mevlana'nın sandukası başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Mevlevi geleneği olan Gülbang duası yapıldı.

Etkinlikler başladı

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'taki törenler kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

Törenler boyunca her akşam Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi ve Taşbina Kültür Merkezi'nde panel, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Kültür Sanat
